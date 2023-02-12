陳豪講有味笑話教造人　龔嘉欣口快快爆有男友

視帝陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、鄺潔楹、糖妹等，今日（12日）出席無綫劇集《新四十二章》宣傳，為配合情人節主題，一眾演員大玩示愛遊戲，不過場面搞笑居多，席間陳豪不停向住嘉欣大笑，更突然爆料說：「好戥你開心，呢排啲愛火四圍都係。」

事後陳豪笑指該番話只是配合劇情，認為大家想太多，嘉欣透露拍攝時經常向對方請教夫妻相處之道，又大讚他是全香港最好的老公，與陳茵媺亦是模範夫妻，陳豪被問到是否最叻生仔？他隨口講有味笑話：「做人最緊要就係識得埋位，適當時候啪啪聲就搞掂。其實都係一切順其自然，適當嘅時候就做適當嘅嘢！（咁有冇見過嘉欣男友？）我唔識㗎，都未見過，上次都係睇報道先知，我以為係緋聞嚟添！」問到嘉欣會否帶男友給陳豪過目？她卻口快快表示：「可以呀，有機會嘅！」及後知自己衝口而出爆料，即連忙解釋沒有男朋友，場面搞笑。

談到情人節將至，嘉欣坦言佳人冇約：「可能去陳凱琳度，因為佢個大仔係情人節生日，所以每年嘅情人節前後我哋都會約埋聚一聚。」而陳豪則表示情人節將一家人度過，並預告會買禮物及鮮花給太太，問到何時二人世界出趕旅行？他笑指一切計劃中。提到他於劇中有場跳街舞戲，問到拍攝時有否感尷尬？他表示：「唔會，本身鍾意Hip Hop音樂，跳舞反而唔在行，所以事前都有跟跳舞老師請教，跳咗四個鐘，返到屋企都有練習。」嘉欣就笑言陳豪跳舞時喜感十足，令其經常忍不住笑要硬食NG。