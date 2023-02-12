歌神許冠傑唔要歌酬　堅持紅館騷門票賣380蚊

歌神許冠傑（Sam）將於4月在紅館舉行演唱會，他今日（12日）現身個唱記招宣傳，吸引逾百粉絲到場。Sam身穿背心及皮褲，背着結他到場，先後獻唱了《快樂》、《阿郎戀曲》及《鐵塔凌雲》三首歌，其兄長許冠文拍片支持，片中他表示：「大家經歷咗3年疫情，香港面對劫後餘生，希望Sam嘅演唱會能凝聚大家嘅生命力，建立更可愛嘅東方之珠。」演唱會總監蕭潮順在台上透露Sam要求門票賣$380元，但又要有一級製作，在此前提下，惟有減Sam的歌酬，Sam笑言：「我好慘，冇得賺，不過只要你哋開心，我就開心。」主持人鄭丹瑞又爆Sam將工作室變健身室，邊舉啞鈴邊練歌。完成記招後，Sam落台跟粉絲簽名及合照，非常親民。

Sam受訪時透露已近4年沒有見過粉絲，見到他們很開心，問他操練進度，他說：「依家日日操，想弗啲，想令自己到時可以應付到演唱會，要夠氣唱足8場10場。（你原定6場，即係會加場？）我唔知，唔知場館有冇期。（今次不計酬勞？）真係冇乜歌酬，我係一味死做。」總監蕭潮順稱沒有製作壓力，如果預算不夠就由Sam負責包底，又指整個製作屬一級水平，至於嘉賓方面，會有老一輩及年輕歌手：「每晚都會有一位嘉賓，依家未發邀請，人選方面會大家商量，Sam都好需要交棒下一代，佢好開心見到新一代嘅歌手咁好，又作曲又填詞，有機會合作都好得意，好似Serrini有首歌叫《油尖旺金毛玲》其實同Sam嘅《尖沙咀Susie》都係有異曲同工之妙。」

問到Sam欣賞哪位後輩歌手，他點名陳奕迅及張敬軒，蕭潮順補充林家謙也不錯，並會有合作計劃，又預告許冠文及Sam的兩個兒子也會上台。而服裝方面是否一貫豹紋？Sam坦言也有，而設計師已出發到法國為他挑選，舞衣會相當華麗。對於近年樂壇新人輩出，他認為是好事：「不斷有新人同粵語歌文化係好事，粵語歌唔會死，有香港一日粵語歌都唔會死。（你永不言休？）我係唔鍾意休。」