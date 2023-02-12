林敏驄騷名成40個字　搵神隱關淑怡出山最難搞

藝人林敏驄近日接受無綫娛樂新聞台專訪，宣傳將於下月舉行的《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之Part 2更精彩》作品展。談到開騷名字「愈來愈長」，他笑答：「（註：入行四十年）一年一個字唔係好長啫，承襲番上次演唱會個名都係好長，Keep番個Style，本來個名仲長，八十幾個字，呢樣變咗Signature。」

談到是次演唱會名稱中包含了3首已故歌手的經典金曲，包括張國榮《無心睡眠》、梅艷芳《夢伴》及陳百強《深愛著你》，阿驄坦言均是摯愛：「尤其佢哋（歌者）唔喺度，真係好多珍貴嘅回憶。」談到今次演唱會選擇在戶外場地舉行，他希望帶出「節日」及「派對」氣氛，並感嘆：「我哋嗰代或者上咗年紀嘅，呢堆歌你一聽番就自然有無限感受。廣東歌好需要保育，嗰啲歌距離我哋時間愈嚟愈遠，好難避免會漸漸fade out，希望新一代畀機會我哋去介紹番嗰陣時曾經有過咁好嘅嘢，因為佢哋未必知道（啲歌）。」阿驄續指除了忙於揀選及邀請新生代歌手獻唱自己作品外，屆時亦會竭力邀請原唱者演出。問到曾與其合作無間的關淑怡是否很難找時，他謂：「搵緊，完全唔知邊度搵佢，其實失驚無神佢又會棟咗喺度。」曾為關淑怡撰寫《梵音》、《再會》及《午夜狂奔》歌詞的林敏驄，又搞Gag指關淑怡句十分適合唱《梵音》：「佢個人比較煩，所以可以carry到。」

阿驄又透露有時間便會重溫自己昔日作品：「有啲原稿Keep咗好多年，次次搬屋都差啲揼咗，但又喺番度，得閒睇吓都好多回憶。」他又透露譚詠麟的《愛在深秋》製作最趕，並踢爆對方極速完成錄音：「佢次次都要我唱一次畀佢聽，有時會唱Demo，好似《忘不了你》有啲音應該點樣『拉』過，驚佢有誤會，你知資質有限啦！」