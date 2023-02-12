私密空間煮飯仔歎外賣　共度浪漫時光

一年一度的情人節，只想和對方在家靜靜過？廚藝高手可以選擇高質的食材買回家大展手身，為對方炮製滿滿心意的菜式。即使廚藝不精，也可揀選精緻的外賣作分享。溫馨布置、富氣氛的燈光或燭光，再加上一桌子美食，每一秒好Sweet。

限定心形牛扒

為對方洗手作羹湯，最緊要投其所好，最受情侶歡迎的心形牛扒，若要自己剪裁造型，失敗的機會率相當高。city’super在這個情人節，特別推出限定心心造型的山形和牛牛柳，這款和牛輕煎後會散發出濃濃油香，再加上預先準備好的心形切法，簡直是情人必備美食。吃時還可配迷迭香及香里香和牛牛脂蠟燭，色香味全。除此之外，店子還有多款選擇，如DIY壽司盛盒內有多款新鮮食材，可以隨時整出美味壽司。想整蛋糕作飯後甜點，紅絲絨蛋糕、玫瑰和葉子裝飾糖粒等選擇，想獨自完成一場完美晚餐，也不是難事。

浪漫烤肉

唔想自己煮但又想在家鋸扒，一樣有計。香港麗思卡爾頓酒店旗下多間餐廳推出情人節菜單外，酒店於2月14日推出1日前預訂的情人節浪漫烤肉套餐，內裏包括烤菲力牛扒配薯容及烤雜菜、帶子天使麵及情人節限定心型甜品。升級版的尊貴二人漫浪漫烤肉套餐，內裏有1罐魚子醬、烤菲力牛扒配薯容及烤雜菜、龍蝦天使麵 、心型甜品和1瓶香檳。由現時至2月14日，酒店推出情人節白桃烏龍慕絲蛋糕，訂餐時不妨訂埋蛋糕，感覺更豐富。

豐盛海陸大餐

浪漫的晚餐除了鋸扒，美味的海鮮也不能少。Feather & Bone今年除推出堂食的3道菜情人節套餐，2月10日至14日店子供應可買回家的SURF’ N ‘TURF自煮海陸食材套裝，2位用食材包括澳洲草飼牛柳和加拿大龍蝦尾，只要按官方網站提供的烹飪指南，再配簡單調味，便能輕鬆打造分量十足的海陸大餐。想在正餐前來個小食時間，可加選魚子醬香檳套裝，內有鱘魚魚子醬、1瓶香檳，以及Labeyrie薄餅配法式酸忌廉和新鮮法葱，邊吃邊談心，同樣好享受。

多國風味

除了西餐，亦有好多菜系選擇。餐飲集團Black Sheep Restaurant自家送餐平台GO有齊不同風味的菜單，首選推介Motorino 的Date Night Special，除有2款前菜，2款自選薄餅可揀意式番茄醬、Margherita、意式辣肉腸、帕爾馬火腿、意式烤肉、特級四式芝士或意式肉丸口味，最特別是2月13至19日訂餐的話，薄餅會打造成心形，搶眼又有心意。CHÔM CHÔM的CHÔM CHÔM & CHILL套餐就有越式牛肉河粉卷或夏日米紙卷，主菜有牛仔骨生菜包、香菇檬粉、河內風味煎海鱸或越式炒牛柳。Stazione Novella的APERITIVO E AMORE套餐，包括有意式火腿拼盤、芝士拼盤、葡萄、士多啤梨、乾果、核桃、開心果和長棍麵包，無論何時何地，都可以即日選購，非常方便。

外送平台選擇多

心多多，想一次過試幾間餐廳或店舖的情人節主食的話，不少外送平台就幫到手，好似戶戶送就聯同Between Coffee、Dough Bros、李家及地茂館甜品推出情人節限定214套餐。好似Between Coffee於2月13日至19日推出的套餐就有沙律、主菜及飲品，還附送心形餅乾，夠晒Sweet！而Dough Bros於2月1日起為期兩星期、特別推出的套餐，包一份薄餅及意大利飯糰外，還有兩份情人節限定紅色冬甩，外形好有浪漫氣息，入面是爆餡流心奶油芝士，甜蜜滋味夠晒Sweet。此外，平台與地茂館甜品合作，於2月13日至19日推出兩款精選情人節套餐，分別是杏福二人世界 + 免費紅豆馬豆糕及甜在心 + 免費紅豆馬豆糕，於優惠期間訂購指定套餐，仲可享有9折優惠，幸福滋味甜在心。