五月天馬國濕住開騷　與4萬Fans共度一夜

台灣天圑五月天相隔6年再在馬來西亞舉行《好好好想見到你》巡唱，跟現場4萬歌迷共度一夜，雖然開騷時下着雨，但未損歌迷的熱情，天圑亦回饋支持者唱足40首歌，成員石頭表示在過海關時，海關人員雖不諳華語，但跟他說「Mayday」，還做了彈結他的手勢，怪獸則感觸良多：「感受最深刻的是，大家聲音變大、熱情也變多了，老實說站上台聽到大家聲音，覺得五月天像國際巨星，那是因為是你們，你們是國際巨星的粉絲。」瑪莎在唱到第二首時，衣服就全濕掉；冠佑則不只要歌迷熱情尖叫，還說喉嚨沒喊破不准回家。阿信忍不住開玩笑說：「我剛才去換衣服，大家看到我加了圍巾，覺得今天還有點冷，不知是天氣不夠暖，還是大家熱情還不夠，唱到沙啞不算甚麼，唱到脫光光，我不確定會不會，若大家熱情的話……。」此話一出，全場用大喊「脫掉」，怪獸說出重點：「聲波無法控制阿信的圍巾，要用溫度。」

而嘉賓更是「起雙飛」，邀請師妹白安合唱《人生海海》，還有即將展開「飛行日」巡迴演唱會的劉若英，上次她在天圑的桃園「諾亞方舟」演唱會上匿在後台擔任「字幕員」，而今次她則變身燈光師，隱身在燈控區，當歌迷看見天后出現，全場氣氛沸騰，之後她再跟五月天合唱《後來的我們》及《後來》。劉若英說：「自己很久沒來馬來西亞，所以請五月天帶我來見見大家，希望未來有機會在馬來西亞開唱。」