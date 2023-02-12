連詩雅出嫁倒數2個月　擔心陳家樂拍劇受傷影響婚禮

將月4月拉埋天窗的藝人連詩雅（Shiga）今晚（12日）出席婚紗展，表演唱歌及跟觀眾玩遊戲，Shiga受訪時表示待男友陳家樂拍完劇以及拍畢婚紗照後，才向外公布確實婚期，但坦言只剩下兩個月時間去籌備：「家樂開工冇時間，暫時我自己搞住先，佢仲有兩星期左右就煞科。（情人節佢都要工作，你會唔會唔開心？）唔會，工作要緊，而且知佢都拍得辛苦，經常要攀山涉水，我都擔心，驚佢會受傷，距離煞科仲有兩星期，希望佢順利同安全拍完。」

雖然要單獨安排婚禮事宜，但Shiga自言無發脾氣之餘，反而爆發了自己的小宇宙：「發現原來自己有呢個能力，將來可以做生意，過程中學到好多嘢，我以前好依賴身邊人，但婚禮係自己，所以都係要自己落手落腳去做。家樂雖然要開工，但佢都有畀意見，大家有好好溝通，而唔會話你揸主意啦。」

至於婚紗方面，Shiga透露仍未百分百落實，還需要再試身，但她希望自己可以再瘦一點，不過家樂就不想她太瘦：「我依家係唔可以太瘦，但又唔可以肥，惟有健身同人手按摩雙管齊下，令身材變到應有嘅地方有，應冇嘅就冇。」問到婚紗照，她稱相信沒有時間出埠拍攝，她笑言曾想過自己搭建沙灘景或露營背景以拍攝婚照：「我仲諗過我哋扮美少女戰士同禮服蒙面俠影相，我搵到件水手服嘅婚紗，不過身邊所有朋友都強烈反對。」