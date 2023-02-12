澄田綾乃 令和最強纖巧巨乳

唔少女仔以為身形纖瘦就有吸引力，於是拚命減肥，殊不知大部分男士都係貪心嘅，最鍾意女仔薄身得嚟波又大；問題係，撇除後天加工，天生擁有呢種體態嘅女仔真係好少見，難怪今日為大家介紹嘅寫真妹澄田綾乃會咁受歡迎喇！

姊系美人

日本寫真界一向美女如雲，能夠獲封為「最強」，當然有其過人之處，好似近排惹上官非嘅熊田曜子就擁有「最強巨乳」，上圍有對飽滿G奶嘅染谷有香更被稱為「靈長類最強BODY」！之不過上述兩位姐姐仔已年過三十，雖然狀態Keep得好好，但講到新鮮感，就不及現年23歲嘅新世代「最強」後輩澄田綾乃喇！

喺2021年展開寫真女優事業嘅綾乃，個樣生得清麗脫俗，氣質斯文端莊，成個姊系美人咁款，而且笑容甜美，真係好迷人！身材方面，綾乃屬於嬌小型，四肢同條腰都相當幼細，但胸前就有一對脹卜卜嘅白滑F奶，正宗「廟細燈籠大」，加上質地軟彈得宜，所以被稱為「令和最強之纖巧巨乳」。

搶佔封面

出身於山口縣嘅澄田綾乃，一心希望做演員，所以搬到東京居住，但喺機緣巧合之下，加入美少女偶像團體「Majestic Bunny」，總算係成功踏足藝能界。可惜呢個組合喺2021年正式解散，好彩綾乃嘅外形太正，根本唔怕冇工開，話咁快就喺寫真界搵到出路，成功搶佔多份雜誌嘅封面。

踏入2023年，綾乃再下一城，正式推出首本寫真集，佢仲話，自己對寫真事業抱有好大期望，除咗為唔同雜誌演出，亦好想拍攝多啲有主題嘅靚相，例如浸住朱古力漿影一輯情人節寫真，又或者嘗試一下雪地拍攝，小弟就提議佢可以大膽一啲，索性剝光豬演出，到時一定會大受注目！