梁芷珮非洲近距離接觸野生動物　長頸鹿口水可殺菌？

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持無綫旅遊節目《非洲潮什麼》正熱播，最後3集她們一家展開肯雅非洲野生動物之旅。Christy首站帶大家到訪長頸鹿保育中心餵飼長頸鹿，當地人更指長頸鹿口水有殺菌作用。之後Christy一家往參觀內羅比國家公園，與野生動物作近距離接觸，而這個國家公園最大賣點是有犀牛出沒！Christy發現犀牛蹤影即大為緊張：「會唔會攻擊我哋呀？真係有啲驚！」

期後Christy一家開始肯雅馬賽馬拉體驗Safari之旅。這次旅程她們非常幸運，能夠一次過探訪到「非洲五霸」—獅子、大象、水牛、豹和犀牛，Christy表示：「導遊話啲豹平時好鍾意匿埋，見到豹已經好難得，依家佢仲行嚟行去係更加難得。」之後更有機會目擊獵豹獵食過程，且於大草原上歎早餐。

Christy又帶同行子女往部落探望原住民，囡囡Kasey跟當地人學揸羊奶，囝囝Duncan則與一班小朋友踢用紙搓成的足球。眼見原住民生活簡單、快樂兼無憂，Christy一度感觸哽咽：「佢哋唔信我哋係一家人，以為係分開嚟嘅遊客，因為喺佢哋眼中，老公唔會成日陪住佢哋，一啲好簡單嘅嘢都令到佢哋好開心，同佢哋講我係一個三個小朋友嘅媽媽，佢哋真係拍晒手，覺得我哋係好幸福嘅家庭。」