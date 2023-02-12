情人節尋慰藉 「慾」罷不能

今日係情人節，見到有拖拍嘅人喺街上晒幸福，作為單身者，真係好想快啲返屋企，唔係因為怕眼冤，而係想搵番幾套四仔陪自己過節，讓寂寞嘅身心有番些少慰藉。唔知以下作品又啱唔啱你胃口呢？

心郁試玩

點解要慶祝情人節？好明顯係為咗氹另一半，令之後發生嘅開心事變得順理成章。正如呢套由BANG!推出嘅《Anal Perfection》就話畀大家知，只要伴侶開心，點玩都得！影片由Chris Streams執導，搵嚟Nicole Doshi、Spencer Bradley、April Olsen等巨臀脫星演出，故事發生喺情人節當晚，一班鹹濕妹被男友冧到心郁郁，於是應對方要求嚟個後門漫遊，勢估唔到獲得前所未有嘅快感。

出人意表

情人節係一個為心儀對象送上驚喜嘅日子，而呢套由21 Sextury Video出品嘅《Well Worth The Wait》，當中嘅驚喜未免令人太震驚！故事講述女主角Veronica Leal眼見男友對於情人節來臨唔多上心，嬲嬲豬之下，索性相約閨密去旅行，估唔到對方趁機表白，話暗戀自己好耐，正當佢哋情到濃時之際，Veronica嘅男友突然現身兼加入戰團……原來男友同閨密早已搭上，呢段三角關係實在太複雜！

美腿誘惑

如果鍾意靚女同美腿嘅話，呢套由Love Her Feet推出嘅《No Strings Attached #2》，就能一次過滿足你兩個願望。只要睇吓演出陣容有Lacy Lennon、Tiffany Tatum、Scarlett Mae等名字，你就會知道片廠喺製作上有幾認真，特別係Scarlett Mae，樣靚唔在講，佢對美腿更獲一眾四仔迷吹捧為近年最正。雖然片中嘅情人節元素唔多，只得開始時送花一幕，但有咁多美腿撐場，不失為過節自娛嘅好選擇。