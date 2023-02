莉莉占士同Queens of the Stone Age貝斯手男友分手

英國女星莉莉占士(Lily James)與美國樂隊Queens of the Stone Age低音結他手Michael Shuman被爆分手,結束2年情。知情者透露:「莉莉同Michael最近幾個月感情淡咗,決定終止關係。佢哋再做唔到情侶,但都祝福對方嘅將來。」

兩人於2021年2月被拍到於薩福克郡一間酒店外咀嘴,令戀情曝光,當時莉莉正於當地拍攝電影《What's Love Got To Do With It?》。上年兩人又一起於《奧斯卡金像獎》行紅地氈,到8月更一度傳出訂婚消息,但遭莉莉發言人否認。莉莉與Michael拍拖之前,曾被拍到與合作電視劇《The Pursuit of Love》的有婦之夫英國男星Dominic West咀嘴。