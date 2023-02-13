蔡思貝破個人紀錄　周潤發衝線人人爭集郵

今屆馬拉松可謂星光熠熠！跑山狂熱分子的神級影帝周潤發驚喜現身，首次出戰10公里，成為一眾參賽選手爭相打卡的「吉祥物」。而無綫視后蔡思貝創下個人最佳成績，有份參賽的緋聞男友余德丞冧讚她「快到黐線」！

現年67歲的周潤發穿上招牌全黑裝束出賽，身形高大的他非常易認，當他於維園衝線一刻，旋即成為一眾跑手的集郵對象，親民的他笑容滿面與大家合照。他以1小時3分58秒完成賽事，被問是否滿意成績？他笑言：「我哋呢啲玩吓啫。（點解參加？）因為鍾意咗跑步。（下年挑戰更長路程？）10K已經好盡，遲幾年先，等我大啲先，依家仲細。」

留前鬥後好享受

周潤發備戰逾一年，更找來教練訓練，他說：「教練教我唔使跑太急，因為前面有斜路，所以我採取留前鬥後策略，跑慢少少留力，尾段再加速。」提到早前他參加越野賽，今次則跑街，他坦言感覺後者比較好玩、很享受，若情況許可下年會再參加。再問會否考慮到海外參賽？他謙虛說：「跑掂香港先啦！」同樣挑戰10公里賽的組合ERROR成員保錡，比周潤發快少少衝線，但他專誠等埋前輩影合照，首次參加馬拉松的他說：「可能我以前好肥、做咗好多嘢形象好差，我想今年醒一醒。」

至於蔡思貝相隔5年再次挑戰半馬賽事，以1小時47分34秒完成，在3,151位女參賽者中排120位，比上次成績快21秒，成績相當好，難怪被封「TVB女鐵人」。她與長跑老師、前香港紀錄保持者吳輝揚一齊跑，師傅給她100分讚表現出色，又指若果天氣好少少，相信思貝的成績會更快，思貝說：「跑到西隧斜路時覺得比較辛苦，因為跑斜路唔係我強項。」

有意到海外參賽

今次做出個人最佳成績的她透露，花了兩個月時間練習了30課，幾乎隔日練跑，已盡了力，但覺得可以做得更好：「初時冇諗過參加，因為冇信心，覺得唔夠Fit，但係咬緊牙關去挑戰自己，都唔想草草了事，所以搵師傅訓練。」她希望之後參加全馬賽事，認為人生總要跑一次馬拉松比賽，也希望到海外參賽，測試自己實力，對於緋聞男友余德丞讚她「快到黐線」，她冧笑說：「佢偏心我啫！」

余德丞自早年心臟出問題後，昨日（12日）首次參加跑步比賽，以1小時19分28秒完成10公里賽事，他坦言志在參與，不計賽果，完成已感滿意。問到明年可會跟思貝一齊跑？他笑言：「唔會啦，佢跑得太快，跟唔到，佢黐線㗎！跑半馬對我嚟講太長，佢接受嘅係專業訓練，我呢啲只係業餘。」又指之前練跑時碰見過思貝，問到可有邀請對方幫他加操？他笑言：「唔好喇，跑完之後約食飯算啦！」