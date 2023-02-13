【是日通勝】

農曆正月廿三

癸卯年 甲寅月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、立約、裁衣

忌：祭祀、動土、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、14、28

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙子座：事業運稍遜，即使付出努力也可能食白果。

巨蟹座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

獅子座：愛情得意，但事業上遇阻力，要謹言慎行。

處女座：享天時地利人和，放膽追夢易有不錯成果。

天秤座：求財要依正路，鋌而走險有可能觸犯官非。

天蠍座：事業運欠佳，謀事要顧大局，不能太短視。

人馬座：做人要大方，顧及別人感受才可贏得尊重。

山羊座：迎來平淡一天，不去跟別人比較會更開心。

水瓶座：健康響警號，飲食要定時，以免腸胃受罪。

雙魚座：人緣佳不是必然，找機會回饋對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 心情差

鼠：做事有點力不從心，士氣和信心受打擊。

牛：有伴侶者小心同床異夢，應加強溝通。

虎：事業運強，把實力發揮出來，易獲賞識。

兔：工作順利，晚上早點回家享受天倫樂。

龍：小心騙局和意外，做決定前必須三思。

蛇：保持謙遜，多聽意見，行事勿自作主張。

馬：吉星高照，信心十足，做起事來快靚正。

羊：桃花大旺，單身者有吸引異性的魅力。

猴：是日沖煞，情緒不穩，受人事問題困擾。

雞：運勢下滑，意外頻生，很多事情要操心。

狗：財神眷顧，偏財大旺，易收獲意外之財。

豬：頭腦清晰，是展現個人才華的好時機。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

癸卯立春

按傳統曆書《通勝》記錄，2月4日10時43分正式踏入癸卯兔年，告別壬寅虎年。找任何玄學師傅起八字命盤都用此計算，甚麼零時零分倒數兔年開始，可能是另一種計算方式，但是我尊重中華文化先哲的傳統。如我們不嚴肅對待自己的文化，很容易被人搶走我們的春節。自己站得穩，別人靠得着。

立春乃萬物起始，有一切更生之意，意味着一個新的輪迴也開始。嚴冬已盡，春回大地，萬物復甦，大自然生機勃勃，所以古人重視立春，在古時有迎春之意。

立春至立夏為春季，這三個月是草木發芽、推陳出新的季節。沒有春生，何談夏長。在這幾年，流年木運太過，因此五行缺木的人士就算不在大運中，也得到流年和季節的木氣助力，可減少損害，生於立秋後的人士亦有分加。春季應木，形成木旺之勢，肝主木，木多影響肝木疏泄不利，可造成肝鬱，宜疏肝解鬱，健脾和胃，生於立春的人士可利用金剋木，佩戴金飾，多吃白色食物，如蘿蔔等，因白色屬金。其實中醫養生也按春夏秋冬，以四時湯水來調節平衡五行。

萬物皆為藥，萬物分陰陽，萬物有因果。你的命運，還是自己的選擇。