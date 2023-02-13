相隔30年搞親子旅行！唐詩詠伴遊日本　老竇唔願返港

視后唐詩詠去年結束與無綫近20年的賓主關係，無約一身輕的她，近日與父親出遊日本，是她自小學後，相隔30年的親子遊。兩父女全程表現興奮，詩詠的父親更玩到想長居當地！

唐詩詠去年9月宣布離巢無綫，回復自由身，隨即出埠享受陽光與海灘，並不時相約閨蜜黃翠如或其他圈中好友聚會，早前則北上拍節目掘金。雖然單身多時，但她生活寫意，不愁寂寞。

近日她就趁農曆新年旺季過後，即興與父親飛往日本京都旅行，期間四圍吃喝玩樂，度過快樂的一星期。每到一個景點，詩詠都為父親拍照留念，並將靚相上載至社交網分享，又搞笑自爆連環拍攝令父親也「不勝其煩」。

詩詠昨日（12日）接受本報訪問時，透露上次與父親外遊已是小學年代，如今相隔30年再來一次親子遊，可謂別具意義：「咁啱阿哥又請到假一齊去，爸爸梗係開心！佢仲話好鍾意日本，好想喺度長住添！（有冇帶爸爸周圍去？）都係行吓、食吓嘢，始終年紀大，唔想佢太舟車勞頓同辛苦，我哋都計劃緊下次去邊。」她指以往出遊均來去匆匆，更為趕返港開工而大感壓力，未能盡情享受旅遊的樂趣，與現時自由身的感覺截然不同：「今次真係好舒服，完全冇壓力，又唔使擔心開工嘅嘢，鍾意去邊就去邊，不過去完旅行返嚟，要積極做運動瘦身，唔可以偷懶。」

正籌備與恩師甄詠蓓合作舞台劇的她，將兼任編劇及演員，她表示3年前曾將故事製作成動畫短片在網上播放，現計劃為短片舉行School Tour：「舞台劇預計要準備2年，依家慢慢整頓緊，劇集拍攝暫時未有，喺無綫仲有套《隱形戰隊》未出街，希望快啲見到大家！呢排有啲廣告傾緊，我都有積極工作㗎！」