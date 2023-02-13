娛圈單打︱TVB撞出新血路　《新四十二章》夠盞鬼

無綫新劇《新四十二章》播出兩周，首周跨平台直播收視達23點（148萬觀眾），比此前同一時段薛家燕賀歲劇《黃金萬両》，以及再之前由獲外界封為「收視保證」李佳芯主演的《有種好男人》，都要叫好叫座，無綫撞出了一條新血路。

《新》劇有趣之處在於它的多位主要人物，竟是1984年武俠劇《鹿鼎記》韋小寶、康熙等的轉世，更巧妙的是，它來了若干「反串」式安排，例如飾演鰲拜轉世的龔嘉欣以一臉大鬍子形象示人，就像數年前有「鬍鬚女」之稱的奧地利變裝歌手Conchita Wurst出戰歐洲歌唱大賽那樣，單是造型已經先聲奪人；周嘉洛則是阿珂與建寧公主的轉世，類似的多個雌雄對調再加上尋找《四十二章經》寶藏的劇情，令它得以維持追看性。

《新》劇頭十集已有不少於21世紀的香港環境裏，以一敵百、施展輕功的畫面。自從荷里活超級英雄片席捲全球，如何拍出將人一拳打進牆的畫面，對應時下年輕觀眾的口味？之前《超能使者》已經作出嘗試，但那只是在西方超英的影子下打拚，始終不及把劇情嵌進家喻戶曉的武俠小說那樣具新鮮感。

值得一提的是，周嘉洛之前的演出多是「周星馳味」滿瀉，此劇至今為止，他拋開了這個包袱，這是抵讚的。除了因為阿珂的冰冷，不適合以星爺式無厘頭誇張演繹，更重要的是觀眾並不期待出現「星爺二世」，正如周星馳當年如果滿足於以許冠文風格來演出，他肯定成不了後來的星爺。

無論做演員還是當編劇，搞創作都應該明白破與立的道理，《新》劇是對《鹿鼎記》的破與立。