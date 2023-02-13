迪麗熱巴被暗寸做小三　湯圓洩蜜疑「翻撻」楊洋

內地「零死角美女」迪麗熱巴與緋聞男友黃景瑜的「女頂流未婚懷孕」傳聞，未有因雙方發聲明否認而遏止，最新發展是黃景瑜前妻及緋聞前度疑「火上加油」，暗寸有人是「小三」；同時熱巴又被網民指與曾傳曖昧的楊洋疑同食一碗湯圓共度元宵夜，緋聞七國咁亂！

盛傳因懷孕而拒接劇7個月的內地女星迪麗熱巴連日來霸佔熱搜，日前她和內地緋聞男友黃景瑜各自透過工作室發聲明，力斥傳聞不實，更不排除就侮辱性謠言提告。不過網民繼續對這段緋聞高度關注，有娛樂博主細看兩份聲明後，發現有關鍵共同點，就是只對過往及近期的謠言、侵權概括提出警告，非正面回應懷孕傳聞，網民覺得內容模棱兩可，未有明確表明是否單身或沒關係。

黃景瑜兩名舊愛日前就在網上「派花生」，緋聞前度張藝率先在網上發文：「5+3是多少？53啊！」兩日後，前妻王雨馨接力：「8減5等於3。8855真可愛。」一連串數字令人摸不着頭腦，有網民就解讀為「諧音迪麗熱巴的8」及「小三的3」，疑暗示張藝和黃景瑜拍拖時，有人橫刀奪愛。

「情侶Feel」圖文

男方舊情人「雙劍合璧」，網民亦發現元宵節當日，迪麗熱巴在網上發布食湯圓相，同日差不多時段，其前緋聞男友、曾合拍《你是我的榮耀》的楊洋也發布「情侶Feel」圖文。雖然兩人湯匙上的湯圓分別是一凹一凸，但有網民指楊洋的「凹陷湯圓」與熱巴碗中其中一粒近似，猜測他們同食一碗湯圓，不過亦有人覺得太牽強：「白碗白湯匙很多人有，凹凸湯圓只是巧合。」