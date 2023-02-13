楊埕將踏入30歲　自爆驚到有焦慮症

女星楊埕希望今年事業方面能夠有新發展，過去受疫情影響她停工多時，她笑說：「我已經放咗好耐假啦，哈哈，我放夠啦！」向來以拍戲為主的她透露公司安排她學唱歌跳舞，她說：「都係突破，對我嚟講幾新穎，之前都練過唱歌，但未試過出歌，連登台都少，但今年可能會試吓，衝破吓。」曾被形容為「翻版栢芝」的她連聲線都似，她笑說：「張栢芝咁嘅聲，我把聲唔係好特別好女仔嗰種柔。」

除了唱歌，公司都有幫她傾電影工作，可能3、4月就到東南亞開始拍攝，可能是八字關係，我都幾有外地緣，睇吓公司會唔會安排我去馬拉登台。」

下月就生日的她表示「用眼睛說話用心傾聽」，她在社交網分享快將3字頭的心情，寫道：「玩得精彩的時間過了一半，29+1又急又驚，驚到焦慮症，回想起這十年的轉變有如另一個人，從前含羞答答的啞巴，單純被保護的生物，歲月摧殘之後已經變成踩不死的草地，"得啖笑＂，想要欺負老娘已不簡單了，從前的我可能只會哭，現在..要不忽視要不誰怕誰！來啊！還變得很保護身邊人。」

她感恩由大學到現在這十年：「有一班被認證盲撐的朋友（確定是一世的），有幾個好錫她的恩人貴人，感謝你們的扶持及機會變成如今的我也因為你們的身教，我也懂得用多餘的去幫助他人。」她指十年的青春不枉過，達成了自己的選美夢、中戲夢、演員夢、創業夢、置業夢，謝謝老天的安排及照顧，她希望下一個十年每天要更實在創造更大成就！