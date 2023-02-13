等離子主動殺菌　嚴選空氣淨化殺菌機

【特約報道】隨着防疫措施一再放寬，社會復常，要保護自己及家人免受病毒入侵，很多人都會使用空氣淨化機。不過市面上的機種甚多，應該怎樣選擇？原來採用「等離子空氣殺菌技術」為最天然及有效殺菌，以下為你推介幾款便攜及室內之選，隨時隨地都可以保護自己。

氣淨化殺菌 守護自己健康

坊間有很多空氣淨化技術，例如負離子、銀離子、UV殺菌等，但均無法主動殺死空氣中的病毒。等離子空氣殺菌技術的不同之處是釋出的正離子及負離子會被空氣中的水分子包圍，並組成離子團簇，依附在空氣中的病菌，再破壞病菌中的細胞蛋白質，令它們不再活躍，同時把有害物質變成水分，令空氣回復潔淨。等離子最多出現在行雷閃電過後，因此使用等離子作空氣淨化是最貼近大自然的方式，不含任何化學物質，可安心使用。市面上有不少使用「等離子空氣殺菌技術」的空氣淨化機，在這世界各國全面恢復旅遊的同時，病毒無處不在，的確很有添置的需要，守護自己健康。

【隨身之選】

Stylies寶維斯能量等離子 便攜空氣殺菌機

使用等離子及Germagic™殺菌塗層HEPA 13濾網，雙重淨化技術下可殺滅99.9%新型病毒、H1N1、金黃葡萄球菌、沙門氏菌等。重量只有370克，使用範圍約50呎，適合放於汽車、嬰兒車、辦公室或旅行時帶上飛機使用。USB充電，電池續航時間長達11小時，更備有3段風速調校及180度旋轉方向，輕觸式屏幕上有空氣質量顯示，可以知道周圍空氣的潔淨度，使用起來簡單方便。

Stylies寶維斯能量等離子 隨身空氣殺菌機

小巧輕便，掛頸設計，重量只有85克，方便隨身攜帶。高達2,300萬等離子輸出量，可覆蓋半徑30cm的範圍，置身人多的地方及去旅行就十分適合。內置風扇能增加正及負離子的流動，大大提升殺菌功能。一鍵控制，簡單易用，充電後最多可使用達10小時。

【家用之選】

來自韓國的clair等離子空氣殺菌機主打簡約設計及纖巧外形，將噪音和耗電量降至最低的同時，又可以發揮到最大的效能。為你推介clair T+和clair HS+兩個型號，主要分別在於體積和適用範圍，clair T+採用長身立方體的機身設計，可在約300呎的空間使用，例如飯廳或客廳，而clair HS+則是喇叭外形，重約1.8kg，適合在大約150呎的房間使用。兩部機都採用四重淨化殺菌系統，包括clair等離子產生器、韓國專利CEPA濾網、前置濾網及UV殺菌燈。其等離子產生器釋放出740萬粒正負離子，主動抑制空氣中的細菌及病毒，韓國專利的CEPA濾網，在表面加入壓花，從而增加過濾的面積，可過濾到空氣中99.9% 小至PM0.1的超微細粒子、病毒及細菌，同時去除異味，如阿摩尼亞、甲醛等有害氣體。機身內置Violet Blue Light UV殺菌燈，可間接殺死濾網表面的細菌，比傳統UV燈有更強的抗菌效能，而且對人體無害。最後就是透過前置濾網， 過濾較大的灰塵及毛髮，例如寵物的毛髮或我們的頭髮等。兩部機的濾網都採用可換式設計，機身設有更換濾網的提示燈，約一年才需要更換一次，更換的過程亦十分簡單，clair T+更設有LED顯示屏和多段風速等設定。

clair T+和clair HS+同樣具備空氣質量監測裝置，實時監測室內PM 2.5的空氣質量指數，以不同顏色的指示燈顯示。兩機均寧靜及省電，clair HS+的音量低至22dB，而clair T+更低至20dB，不會影響睡眠。兩機均設有「自動模式」，可因應空氣質量指數自動調節風速，避免多餘耗電。低風速的輸出功率只有4.38W，可全年365天24小時無間斷連續使用，全年電費亦不會超過$50，同時不會耗用過多能源。

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