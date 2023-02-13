約會要靚　出招防水腫

踏入春季，天氣由乾轉濕，加上近日天陰陰，真係令人覺得濕氣好重。明天就是情人節，最驚就係一朝起床發現自己塊面水腫。想靚靚咁過甜蜜佳節，就要及早出招預防！

對「腫」下藥

要有效地預防水腫，首先要了解它的成因，據中醫生及營養師的綜合所述，其普遍成因有久坐或長期站立、飲食失衡，吸收過量的鈉等。如果是因久坐或長期站立所致，便要小心挑選鞋履，避免穿着高跟鞋，而且最好在日常生活中，每隔一段時間就郁動一下，甚至多做中強度運動如急步行或緩步跑，以幫助去水腫。另外亦可做一些適當的下肢運動，在睡前以溫水泡腳或睡覺時用枕頭墊在小腿下，均有助改善血液循環，減少水腫出現。

若是飲食失衡或攝取吸過量鈉質，可多吃一些鉀質食物來分解，如大蕉、香蕉、番石榴和奇異果等水果，以及皇帝菜、菠菜、莧菜一類的蔬菜。不過最好當然是少吃高鈉食物如罐頭和鹽分高的醃製品。另外，杯麵、薯片、凍飲及甜飲等亦盡量可免則免。

「腫」有茶飲

除了靠鉀質食物或多飲水去分解及排走過量攝取的納質，一些具健脾、去濕功效的食療亦幫到手。

黑豆薏米茶

材料：炒黑豆10克、熟薏米10克

做法：把所有材料放入杯中，倒入熱水焗15分鐘即可飲用，可反覆添水至淡味。

檸檬薏米水

材料：生薏米1/3碗、熟薏米1/2碗、檸檬1個

做法：

第1步：將生薏米和熟薏米洗淨，用清水浸泡1小時。

第2步：煲滾約2公升清水，放入待用的生熟薏米。

第3步：水滾後即轉細火煮1小時，然後熄火待涼。

第4步：最後加入檸檬片或檸檬汁即可。