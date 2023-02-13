Rihanna為超級碗半場騷表演　大騷巨肚宣布有咗

「年度體育界盛事」美式足球《超級碗》香港時間今晨在阿利桑拿州舉行，而今年大會重金禮聘邀請到流行樂壇天后Rihanna回歸舞台擔任半場騷表演嘉賓。

Rihanna的出場別出心思，與其他舞蹈員站在吊在半空的舞台出現，她以大熱作品《What’s My Name》打頭陣，她在12分鐘的演出中唱足15首歌，在沒有嘉賓之下，Rihanna由頭帶到尾，盡顯天后本色！Rihanna的演出，其歌手男友A$AP Rocky亦有到來捧場。身穿美國國旗圖案外套的他被在場觀眾影到在女友表演時睇得好投入笑晒。

她在《超級碗》的演出惹來網民廣泛談論，身穿紅色大褸紅色衫的她收起性感，表演期間她經常「現肚」立即令大批Fans留言揣測她是否再度有喜？！而消息傳出後Rihanna方面亦透過發言人證實她懷孕。表演前幾日，Rihanna被記者問到她半場騷會否帶特別表演嘉賓出場，而她就笑言自己或會。雖然最終沒有特別表演嘉賓，如今宣布有喜Fans均相信當時她說的嘉賓正是腹中胎兒。去年5月，Rihanna為A$AP Rocky秘密產子。