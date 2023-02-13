周漢寧入圍金像獎新演員　大讚對手Edan實至名歸

影壇新人周漢寧憑電影《燈火闌珊》獲提名金像獎最佳新演員，他表示公布獲提名的一刻會是他人生其中一個最滿足的時刻，多謝每一位投票給他的電影人，笑言能夠入圍猶如成績表考到頭五名的感覺，問到最大的競爭對手及對獲獎信心？他坦言：「今年入圍幾位新演員嘅戲我全部都睇過，個個都好有才華！林諾、Edan同Jer都各有各出色，非常有heart，我睇佢哋演出嘅時候都有被觸動，期望將來有機會同佢哋合作。老實講都想自己攞獎，喺台上同屋企講我得咗啦！不過就平常心啦！（Edan有兩部戲提名，會唔會令你好大壓力？）佢係實至名歸，提名名單上我個名啱啱畀佢兩個名上下夾住，感覺好似畀佢攬住咁，好溫馨！哈哈！」

另外，提到同片的演員張艾嘉有份提名影后，漢寧大讚對方：「雖然佢演過無數角色，但喺《燈火闌珊》入面，大家係可以發現一個從來冇見過嘅張艾嘉，我祝願佢能夠攞到影后。」他指有機會參與該片是人生中的大確幸，並十分感激張艾嘉：「我同張姐（張艾嘉）嘅對手戲特別多，對於新演員來講，可以跟佢學習，已經好似中獎咁，非常感激張姐由第一日起就冇將我當係新人看待，喺佢眼中，我係演員，係戲中對手，令本來好緊張嘅我好快投入角色。」至於工作方面，漢寧稱之前拍了幾部電影，將會陸續上映，問他想挑戰甚麼角色？他說：「冇演過嘅角色我都想試，例如大反派、武打等等。」