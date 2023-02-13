余香凝囡囡大晒日文　Patrick Sir同囝囝玩雙人健身

藝人余香凝（Jennifer）與圈外富貴男友結婚後，誕下寶貝囡囡Clare，早前她們一家人前往日本東京旅行，今次的旅程更是Clare第一次出國旅行並坐飛機，可見囡囡相當興奮。其後Jennifer分享了囡囡身穿和服及說日文的影片，有不少網友指Clare人仔細細語言天分非常好。

「長腳蟹」呂慧儀一向也是「廿四孝媽咪」，當一有空就會帶囝囝「蟹籽」黃柏翹遊山玩水周圍「放電」，近日就帶同「蟹籽」前往位於大埔的動物農莊親親大自然，呂慧儀並有拍攝與囝囝的歡樂時光，影片中囝囝以紅蘿蔔餵食「草泥馬」羊駝及小白兔，有人在影片下方留言表示︰「幸福有愛的親子時光」。

人稱Patrick Sir的藝人林溥來經常分享與囝囝各種的生活點滴，在近日上載的片段中，Patrick Sir與囝囝「洋葱頭」林若嘉大玩雙人健身，來讓囝囝趴在自己的小腿上，之後雙腳用力撐起囝囝，場面非常之溫馨。

男星吳尊近日與家人到澳洲墨爾本享受南半球溫暖的陽光，正直夏季的澳洲天氣宜人，所以他們一家去了不少地方參加戶外活動。從吳尊於社交網上載的影片中，可見一家人前往了墨爾本的郊外摘士多啤梨，果園內更有眾多的遊樂設施給小朋友遊樂，相信吳尊一家渡過了愉快的一天。