除下口罩前　妝容技巧要補課

提提各位絲打，日本已經宣布3月13日解除口罩令，而港府亦正考慮相流感高峰期過後解除口罩令，相信距離大家除口罩見人，恢復常態的日子也不遠。不過女士們在疫情期間是否甚少化妝，尤其是口罩遮蓋着的面唇部位，更是極少上妝？不如此機會跟專業化妝師Vanessa Eckels學番兩招，補習一下生疏已久的化妝技巧？好讓口罩除下的一天，可以絕美妝容示人！

純素緞光柔滑唇妝

今次Vanessa Eckels採用Hourglass全新UNLOCKED緞光柔滑唇膏示範唇妝。要知道一般質地柔滑的唇膏都較易脫妝，但這款新品卻可完美平衡持妝與潤澤功效，令顯色效果比一般滋潤型唇膏更持久。在示範中，Vanessa教大家用兩種唇膏色調去塑造立體唇妝，並借助子彈頭設計的唇膏去輕鬆勾勒唇形。而她今次選用的唇膏色號為ALPINE及SAHARA，其手法是唇膏上色後，再用圓頭的小型化妝掃在唇線周圍輕輕掃，就可以勾勒出較為柔和的唇線，令唇妝看起來立體之餘，感覺也不會太生硬。

同場加映：春天唇色

日系彩妝品牌OPERA的標誌性亮澤唇膏在今個春季推出了兩款新的活潑色調，分別是粉紅色與桃色，全都以春天的花草為靈感。塗上後可展現生動活潑的色彩，像花瓣一樣輕盈清新。唇膏的順滑質地易於塗抹，而且感覺輕不厚重，塗上後即時散發柔和閃亮光澤。