應節迷人朱古力糖果　提升甜蜜氣氛

在情人節除了蛋糕，為對方送上朱古力或糖果作小禮物，也可將甜蜜的氣氛延續下去。這個節日，限定的朱古力口味和造型都經精挑細選，配合精緻的小盒子，對方必定感受到你的用心。

拼出愛心

對於好動又愛新意的另一半，送上有趣的造型朱古力可能合他們心水。Marks & Spencer在這個2月推出多款可愛造型情人節朱古力，I Love You朱古力拼圖讓對方砌出愛的宣言，最是感動，I Looong For You以印滿心心的長條形小狗做主角，相當攪鬼。新版本的Strawberry Kiss Whips，朱古力外殼配士多啤梨棉花糖夾心，表面還有士多啤梨紅唇，是店內的人氣熱賣。最後來一杯全新限定的熱心形朱古力Bombs，肯定可以令對方暖在心頭。

皇室認證

朱古力質素高到連皇室都喜歡，甚至得到皇家認證的為數不多，Charbonnel et Walker是其中，品牌獲得英女王伊利沙伯二世的英國皇家認證。趁住浪漫節日，特別推出限定的松露朱古力心形禮盒，多款口味包括招牌粉紅香檳牛奶松露朱古力、海鹽焦糖牛奶松露朱古力等選擇，用上心形禮盒盛載，有經典深紅色的心形禮盒Classic Connoisseur Truffle Selection、迷人紫紅色的Alcohol-Free Pink Truffles Selections，並飾上愛情鎖、鑰匙、小鳥等插畫作主題，寓意永恒的愛。此外，還有4款情人節迷你心形松露朱古力，包括招牌粉紅香檳牛奶松露朱古力、牛奶酒心海鹽焦糖松露朱古力、海鹽焦糖牛奶松露朱古力和海鹽焦糖松露黑朱古力，的骰又美味。品牌同步推出情人節限定定製禮籃，為大家度身定制朱古力套裝，還有Moët and Chandon香檳選擇，甜美獨特。

女士之吻

意大利多款甜點都有不同的意義，Venchi以意大利經典的皮埃蒙特曲奇食譜 Baciodidma 作靈感，打造出情人節系列2023， Baciodidma的意思代表女士之吻，這款曲奇會以榛子曲奇配牛奶或黑朱古力，2塊曲奇的外形猶如嘴唇合在一起接吻。品牌設計的朱古力就希望有這個甜蜜的意思，故打造出2款心形特濃朱古力和牛奶朱古力，配上真愛心形禮盒、真愛小鐵書禮盒和傾心真愛正方禮盒，相當有心意。另外，品牌亦推出Baciodidama朱古力磚 ，由白朱古力、皮埃蒙特榛子醬和牛奶朱古力組成，極富特色。

愛的炸彈

想用朱古力來代表熱情如火的愛情，原來都選擇。Schoggi Meier在這個2月，利用朱古力打造不同的戀愛限定。心心造型的天生一對熱朱古力炸彈，放入瓷杯後加熱牛奶，待朱古力溶掉後，內裏的黑朱古力粉和迷你棉花糖便會和牛奶混合，為對方帶來暖意。熊抱戀人朱古力花束的小熊抱住粉色朱古力棒榛花束，內有不同口味朱古力棒棒糖，未食都覺甜到漏。另外還有64%馬達加斯加純黑朱古力打造的丘比特之戀黑朱古力和愛如泉湧朱古力火鍋，幾時都可以愛得火熱，買滿指定價錢可免費送貨。

心花怒放

情人節要送花，鮮花外朱古力花一樣吸睛。Fortnum & Mason在今個情人節推出多款精選朱古力，Chocolate Flowers選用牛奶和黑朱古力打造出不同品種的花花朱古力，看到繁花盛開，必定令對方心花怒放。除此之外，Heart Chocolate Selection Box內有櫻桃酒心黑櫻桃松露朱古力、香烤焦糖榛子牛奶朱古力和倫敦氈酒松露白朱古力等不同口味，隨時可來一場朱古力盛宴。手製的Milk Chocolate Gianduja Hazelnut Cake，選用意大利手造威化餅配榛子牛奶朱古力，表面是64%黑朱古力和玫瑰花瓣，每一塊都獨一無二。

粉色小熊

美味的立體朱古力，除了造型夠靚，內裏還隱藏驚喜。龍島推出限定的抱抱小熊朱古力禮盒，粉紅色立體小熊朱古力已夠搶眼，欣賞後再用木錘敲開，便會看到不同顏色和口味的心形朱古力和彩虹棉花糖，再加上紅心小朱古力，和對方分享最是甜蜜。另一款幸福朱古力禮盒，內有73%黑軟心和鑽石牛奶軟心朱古力。品牌亦有供應士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕，以及用陶瓷杯盛載的藍莓乳酪慕絲及紅桑子榛果朱古力慕絲，加倍甜蜜。會員選購抱抱小熊朱古力禮盒及Romance Bunny士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕，可享85折優惠。

滋味軟糖

除了朱古力，甜美的糖果也是熱門的送禮之選。Sugarfina推出的情人節糖果系列，就有不同選擇。XOXO 3 盒或8盒裝糖果禮盒，內裏有多款口味包括香檳小熊、心形士多啤梨、心形蜜桃、紅唇造型、玫瑰香檳小熊、紅莓和禮物造型軟糖，以及海鹽焦糖朱古力。Love Letters 或Love Mail糖果禮盒可讓你為愛侶寫一封甜蜜情信傳情達意，邊吃糖邊看信，必定甜到入心。

閃爍星月

情意綿綿，會有很多動人情話，以前古裝電視劇經常聽到對方話要摘星星月亮作禮物，雖然現時中沒有可能摘星，但都可以買粒朱古力代替。GODIVA推出的戀人絮語朱古力系列，利用自然景象配合浪漫元素來創作朱古力。焦糖夾心星星造型朱古力以星形牛奶朱古力外殼配黑朱古力焦糖餡，鮮黃色的杏仁夾心新月造型朱古力，黑朱古力和白古力配糖果碎，閃爍耀眼。禮盒以水彩、心形、玫瑰、蝴蝶、花卉和藤蔓等圖案設計，打造出初春氣氛，更添驚喜。另外，品牌亦有推出限定的士多啤梨覆盆子朱古力蛋糕和整顆鮮製朱古力士多啤梨，酸甜滋味。