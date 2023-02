44歲日本天后歌手濱崎步,2018年搭上細她20歲的舞蹈員荒木駿平後,先後未婚誕下兩子。上月底剛推出新專輯《Remember you》的她,忙裡偷閒帶2名囝囝到夏威夷度假,並罕有在社交網公開3母子的同框合照。相中步姐手抱快將2歲的細仔,3歲大仔就站在媽咪旁邊,場面溫馨,並留言寫道:「Let go and move on.I still want to believe that life is beautiful.」。

步姐昨日(12日)已經返回日本,重新投入工作,並為4月舉行紀念出道25周年的演唱會做準備。