林寶堅尼首款全地形超跑登場

Huracán Sterrato是林寶堅尼首款擁有全地形適應能力的超級跑車，更是Huracán車系最後一款搭載純汽油動力的特別車型，全球限量1,499輛。

以Huracán EVO為基礎打造，車載最新版LDVI系統（Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics），除了具備重新調整的STRADA、SPORT模式之外，也加入專屬RALLY拉力模式。擁有較Huracán EVO多44mm車身離地距，以提供更大的懸掛行程。前及後輪距亦分別增30mm和34mm，車身闊度亦增加了30mm。配備專屬LED射燈、鋁製下保護板、車頂進氣口及行李架等專為越野行駛設計的配件，輪拱、側門檻及尾下擾流等亦經強化。動力方面，搭載5.2L V10自然吸氣引擎，最大馬力及扭力分別達610CV及560Nm，配搭7前速雙離合器波箱及帶後機械自鎖差速器的電控全輪驅動系統，完成0-100km/h只需3.4秒。