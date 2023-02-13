《中年好聲音》帶挈搵銀！邱芷微情人節獲男友送驚喜

藝人邱芷微（Chelffy）與歌手于天龍（Sunny）近日推出合唱歌，今日（13日）舉行新歌發布會，該曲還成為兩人代言品牌的廣告歌。Chelffy表示今次是她首度出合唱歌，她坦言自從參加《中年好聲音》後多了不少工作機會，並成為最快出歌的參賽者，Sunny笑言要參加好聲音第二季，Chelffy說：「好開心同Sunny前輩合作，雖然佢細過我，但佢出道早過我，我之前參加《中年好聲音》，我叫佢一齊玩，但原來佢差1年先夠35歲，唔合資格。」她透露已為歌曲錄音及拍MV：「錄音時勁緊張，未試過咁大壓力，Sunny、男友同老闆睇住我錄音，好似評判咁，只係爭個叮叮。」Sunny指歌曲甜蜜又開心，MV亦甜到漏說：「我初時諗住個MV只係對唱，但導演有自己想法同要求，除咗拖手之外，仲要求我哋錫錫，我話個MV唔使去到咁盡，唔好咁激住，所以拒絕咗。」

講到情人節，Chelffy透露男友已安排好：「佢話係秘密。（禮物呢？）我哋日日都係情人節，日日都送嘢畀大家。」而人夫Sunny就會與太太及小朋友一齊食飯慶祝：「禮物就睇吓太太鍾意乜，我畀錢。」