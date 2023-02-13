靈感煮意︰【270蚊7餸1湯#2】$80加秘密食材 煮出兩大碗肉醬通粉
2023年02月13日 16:00
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「270蚊7餸1湯」，今集來做意式肉醬通粉，$80煮出兩大碗，做法簡單，煮好後一人一碗用來煲劇其實好舒服。現在我吃豬扒，總會把那條肥邊切走，但以前初出來工作經濟不太好時，我都會把那條邊留起，然後加點雞肉、和一個意想不到的秘密材料，剁好，做出來的肉餅又香又juicy，而且亦不浪費。立即上東網on.cc收看今集靈感煮意，懂得物盡其用就不用下下勒緊褲頭啦！
材料（2人份）
洋葱、西芹、甘筍 各200克
雞胸、雞腿肉 從半隻雞切出
豬扒肥邊 從4塊豬扒中取出
海鹽、黑椒、百里香（肉碎用） 適量
雞皮 半隻
海鹽（雞皮用） 適量
番茄糊 700克
海鹽、黑椒（最後調味用） 適量
螺絲粉 100克
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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