美瑾霍絲社交網戶口刪合照　懷疑同不忠男分手

美國性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）昨日突然取消社交網站戶口，由於取消戶口幾小時前她將網站內所有與歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）的合照刪走，因而被懷疑她們情變！

除了刪相之外，她亦unfollow埋未婚夫。她只跟隨Eminem、Harry Styles以及添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）3位明星，由於MGK與Eminem結怨多年，因而令人懷疑美瑾follow Eminem是向MGK報復。而在刪網前，美瑾亦公開自拍照並引用Beyonce大熱歌曲《Pray to Catch Me》的歌詞留言。首歌當年是Beyonce影射老公Jay-Z對她不忠而寫的。而在美瑾上載的性感自拍照中除了見到有一名神秘男子在她後面之外，鏡中反射亦見到有張海報，海報中見到「當你不能離開」的字句，似乎是想暗示自己爭扎着是否離開MGK。

美瑾留言公開後惹來大批網民解讀，其中有網民懷疑MGK背住未婚妻偷食其樂隊女結他手Sophie Lloyd。美瑾與MGK於2020年開始拍拖，去年1月男方向她求婚。在美瑾暗示分手前一晚，MGK就為一體育雜誌舉辦的《超級碗》前派對中表演，換了新髮型的他亦有於社交網上載表演片場並笑言自己「觸了電」。據知MGK表演時，美瑾並沒有在場。