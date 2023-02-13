黃凱芹3月九展再開騷　閨蜜周慧敏點解唔做嘉賓？

「情歌王子」黃凱芹（Chris）去年9月在紅館舉行一場演唱會後，相隔半年，再於3月18和19日假九展舉行《聽•黃凱芹2023》演唱會。他今日（13日）在記者會上心情大靚，整心形朱古力迎情人節外，又狂派心心，他表示：「上次個唱完咗後，即刻申請開part 2，但紅館2月個期唔成功，覺得唔好等咁耐，所以喺九展再開，不過今次係全新rundown，仲有個70呎嘅catwalk舞台，因為呢個台，所以觀眾位會少啲，同埋仲有小賣部，可以買我啲唱片，歌集同埋寫真。」還溫馨提示歌迷要準時入場，因開騷時有樂手演奏，他謂：「雖然樂手表演時，我唔喺度，但都係騷嘅一部分，所以粉絲唔好掛住買嘢唔入場，但又唔好唔買嘢喎，要好似去飲喜酒咁準時入席呀。」

問到閨密周慧敏可會任嘉賓？他則謂她未能參與：「佢另外有騷做，我個騷只有我一個，我做完騷就會立即返加拿大，其實都冇留逗留香港嘅空間啦，（可以見吓啲粉絲？）我有幾多粉絲呀，乜我咁紅咩？，我都要返去做4月個騷，加上啲機票好緊張。」

他又感恩主辦再邀他開唱，自言不屬活躍的歌手，有機會上台表演，心情如學生等開party一樣興奮，同時聽聞九展場地即將拆卸，所以想在場地尚在時再表現一次。至於他成功瘦身，他說因戒了蛋糕又少食澱粉質所致。