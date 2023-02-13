本日日本：羽田機場全新設施　80間店舖登機前喪買

旅遊日本如果在羽田機場登機落機的話便要留意了，連接羽田機場第3航廈、佔地面積達43,000平方米的綜合設施羽田Airport Garden剛於上月底全面開業。樓高12層，內裏包含了酒店、溫泉、巴士站、展覽場地等多項設施，當中最注目的莫過於佔地兩層的商場部分，內有近80間不同店舖，除了日本著名產品及旅遊用品外，還有服裝、雜貨、甜點及餐廳等多種選擇，最適合登機前歎盡及買盡最後一分鐘！

--------------------------

勁多名店 天台溫泉

位於羽田Airport Garden地面及2樓的商場分為5大區域，想買日本名產品的話要到「Japan Promenade」，你可找到福井洋傘、白竹堂、杉養蜂園、京都茶寮翠泉及茂助糰子等知名品牌。想買土產及雜貨則要到「羽田參道」，例如有帽子屋Flava、HIPSHOP、吉祥寺菊屋、惠比壽豆園等。至於「Haneda Collection」則售賣各款旅行用品。行到肚餓可到「Haneda Food Selection」醫肚，內有13間餐廳包括築地壽司好匠、名古屋炸豬扒名店Misokatsu矢場Ton、鰻魚料理名店Unagi四代目菊川、烏冬名店五代目花山Udon等，此外更有230個座位的Oedo Food Hall，想吃甚麼種類都可找到。羽田Airport Garden同時設有兩間酒店設施，走豪華路線的Hotel Villa Fontaine Premier羽田空港設有160間客房，另一間Hotel Villa Fontaine Grand羽田空港則提供1,557間客房。別錯過在頂層12樓有24小時開放的「泉天空之湯 羽田空港」，備有4種內湯、3種岩盤浴及兩種桑拿，並且可邊浸泡天然溫泉邊眺望飛機及富士山，就算非酒店住客都可使用。

--------------------------

東京站旁 米主題搞作

從東京站乘車到羽田機場的朋友，不妨到站旁的米主題綜合設施YANMAR TOKYO逛逛。這幢由大型農業機械生產商YANMAR經營、位於東京八重洲的設施樓高14層（另地庫3層），其中於2樓至地庫1層則有6間以「讓米的新可能性開花」為特色的展館、餐廳及店舖。當中焦點有由著名設計師佐藤可士和負責的YANMAR米展館，通過數碼技術，介紹種米的歷史及農業相關知識，現場亦有用米診斷出自己性格的測試、世界各地米料理食譜等。另外有賣米的店舖KOME-SHIN米心，特色是將米放在酒瓶中，讓客人像挑選葡萄酒般揀選大米。還有由熊本熊生父小山薫堂監修的餐飲區YANMAR MARCHÉ TOKYO，內有由著名主廚奧野義幸負責、以米作主打的意大利餐廳ASTERISCO，最馳名是以小碟上枱的YUMCHA STYLE料理。加上集合日本全國名產的TOCHI-DOCHI及售賣日本酒雪糕的SAKEICE Tokyo Shop兩間店舖，從多方面感受米的魅力。

--------------------------

翻新重開 盡情血拼

距離羽田機場約半小時車程的橫濱，位於櫻木町站前的大型綜合設施Colette・Mare早前宣布自2020年開始的全面翻新已完成。內有97間不同類型的店舖，包括該區最大的超級市場SUMMIT、時裝店WORKMAN GIRL、書店有隣堂開設的咖啡廳 STORY STORY YOKOHAMA等。6樓及7樓共有20間新開的餐廳，當中有不少可望着摩天輪及街景用餐的選擇，例如意大利餐廳IL SALTIMBANCO，是日本第一間由羅馬同名米芝蓮二星餐廳主廚監修的餐廳，烹調方法亦夠地道，例如卡邦尼意粉選用鹽漬豬面頰肉代替煙肉，不落鮮忌廉。於CARVAAN BAY YOKOHAMA則可吃到正宗地中海菜，餐廳供應摩洛哥的塔吉鍋及土耳其炸串，還有源自中東的果仁蜜餅，是嗜甜人士的最愛。位於7樓的「SAKURAGI橫丁」則集合了橫濱野毛町及中華街的人氣餐廳，例如有中華蕎麥時雨、中華料理店保昌、海鮮肉爐端燒大夢等，選項甚多。