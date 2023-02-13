中年好聲音︱梁浩銓欠債窮到瞓街　向父母致歉哭成淚人

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》播出以來反應不俗，於最新一集中，除了人氣王吳大強與林鉫徫奪得80分以上選手外，另一位參賽者梁浩銓亦成為全晚焦點，他於演繹參賽歌曲時被歌詞觸動，及後更在鏡頭前勇敢剖白過往曾是一個愛逃避的人。原來浩銓年輕時曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終更被父母趕出家門並斷絕來往，於最困難日子中，浩銓在24小時營業的快餐店中「借宿」，雖然難受，但他未有放棄，不但一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢「唱歌」，及後更慢慢從逆境中走出來。

隨着人生歷練的累積，令浩銓感受到與父母不可分割的聯繫，故決定努力修補與父母的關係，最後不但選擇在台上勇敢公開自己的過去，還公開了寫給父母的道歉信，當中一句：「其實我一直都有同親戚朋友打聽你哋嘅近況，我亦都有喺街度撞過你哋，但我真係冇勇氣上前同你哋講嘢」，眼見浩銓哭成淚人，主持車婉婉除了送上擁抱，更鼓勵浩銓向鏡頭說出心底話，不擅辭令的浩銓向著鏡頭真誠的說：「我好想你哋原諒我呢個衰仔，我會一路努力做番好畀大家睇，希望你哋可以接受番我。」之後更主動邀請父母親臨錄影現場為自己打氣，言語間更充滿真誠，場面感人。