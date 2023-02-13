﻿﻿【美女饕廚】中環中菜篇

美女好友介紹了一家位於中環國際金融中心內的一家中菜餐館。這無疑是一個優雅的環境，餐廳方面還為我們安排在一間舒適的私人房間裏用餐。

菜餚十分多樣化，餐點以冷菜頭盤──醉紅蝦刺身開始。用15年古越龍山酒浸泡西班牙紅蝦，屬偏細Size，酒的香氣完完全全融入蝦肉中，酒味比較重，紅蝦頭膏十分肥美甘甜，馥郁芬芳。

第二道菜為龍蝦脆皮腸粉，用新鮮原隻龍蝦，煮至7成熟剛剛好，肉質嫩滑鮮甜並充滿彈性，酥脆的腸粉完全沒有一點油膩感，內裏煙韌軟糯，沾上濃郁鮮香的櫻花蝦汁，讓人齒頰留香。

第三道菜是茅台雙冬乾鮑魚扣花膠，醬汁帶着冬筍的清香，脆嫩的冬筍片與花膠十分匹配，但未能提升乾鮑的味道，這道菜對我們來說有點失望。

第四道菜是遼參配柚皮，用上關東遼參，刺針工整，肉厚爽滑彈口。旁邊的柚皮入味鬆化，但外面脆漿稍為過厚，省去更簡潔華麗。烹調柚皮泡水、榨乾去苦再炸，工序繁複，少一點耐性也不能成功，看得出師傅滿滿的心機烹製而成。

第五道菜是金雞報喜，用春卷皮製作成「食用匙」，鋪上焦脆的雞皮，並以包裹了蝦乾、香菇、火腿、蓮子和糯米作點綴。

第六道菜是甜品了，先來前甜點，是一個紅寶盒，裏面裝着冰糖葫蘆，是糕點亦是一款懷舊的甜點，以山楂冰製而成，酸酸甜甜，令大家勾起童年回憶。再來是20年新會陳皮焦糖燉蛋和金橘流沙甜煎堆仔。

饕廚貼士：家做酥脆腸粉

炸粉加入1:1冰水攪勻成炸漿，把腸粉醮上炸漿放入滾油炸至金黃色後，撈起並瀝乾油分即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）