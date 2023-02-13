黃妍沙灘拍新歌MV捱凍　大膽挑戰跳現代舞

歌手黃妍（Cath）新歌《異地書》是一首關於思念的歌曲，MV對Cath來說可算是一大突破，因為向來手腳不協調的她，今次竟然跳舞！回想起導演的要求，她覺得自己好大膽：「導演Pazu建議用肢體動作將思念情緒表達出嚟，然後經過商討我哋選擇跳現代舞，MV裏面4個角色，分別係青豆、天吾嘅年輕同年老版，我哋都要跳，而我因為有喬媽（喬楊）嘅加入，我真係容易啲跳到。」喬楊是城市當代舞蹈團的成員，經驗豐富，多得她的指導， Cath與她在MV中的一段二人即興舞，變得優美又優雅。不過Cath說：「開頭練嗰頭一兩堂好尷尬，唔知點樣郁，同埋貼得好近，不過喬媽一直教我身體點樣郁動，話我聽身體邊啲位置可以擺動，會提點我，所以有喬媽，我就跳得自如啲。」

不過Cath有段獨舞部分，令她甚為困擾，她解釋道：「真係好難，首先係信心問題，跳起上嚟感覺尷尬，同埋拍攝當日喺沙灘係超級爆凍，結果我有環境演技，鼻已經凍到紅晒，眼又有淚水，同埋身體凍到不停擅抖，將思念嘅情感釋放完全釋放出嚟一樣，沉鬱情緒好出，所以成件事算係容易咗。」

為了應付跳舞，她本應抖足精神去迎接拍攝，可惜拍攝時仍是新年假期，晚晚玩到三更半夜，最終她計錯時間，生理時鐘未能適應，最終只睡了個多小時便要起身拍攝，不過因為要跳舞，她的腎上腺素突升，即使天未光要開始拍攝，她都覺得OK。反之，當日的天氣才令她叫苦連天，她說：「當日真係好凍，又大風，會被吹走一樣，但好在有呢個天氣，因為我哋想像個MV，係需要多雲，最好帶點毛毛細雨，而嗰日真係有呢個天氣，所以係幾好嘅事。」Cath另外亦十分難忘在陶藝室的拍攝，因為她坐下黐貼破爛了的瓷器，然後喬媽先在旁邊起舞，然後再引渡Cath去收復陶瓷，感覺就似一個年老的影子在伴隨着，Cath十分喜歡出來的效果，所以覺得好好玩呢！