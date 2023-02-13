吳業坤揭夫妻私隱　搵日籍太太拍MV 

吳業坤榮升「TVB Music Group一哥」後首派新歌《百二歲》，特別選定今年2月14日情人節推出，憑歌寄意將甜蜜感覺送給日籍太太濱口愛子外，也祝天下有情人情人節快樂。

新歌由太太獻出第一次擔任MV女主角，他表示：「佢完全唔緊張，可能因為佢之前喺日本都有拍攝經驗，心情不似工作咁，只有新鮮感。」現隨夫移居香港的她也決定以夫家為事業發展基地，希望將來有更多拍攝的工作機會。

不過他自言和太太拍MV有點尷尬： 「以前啲MV用其他女仔做主角，就冇咁尷尬，因為要喺攝影師面前做我哋平常會做嘅事，好像將自己啲私隱攞出嚟咁，有啲唔自然。」雖然被新歌MV難到，但見MV效果唯美而感開心：「又可以喺香港、日本取景拍攝，好多謝導演特別親自飛到日本幫忙拍攝日本嘅場景部分。，至於香港嘅其中一部分， 我哋選擇咗去食地道嘅街頭小食， 因為我和太太都好鍾意，係我哋嘅日常，最搞笑係明明拍梗MV，但畀人偷拍咗仲成為新聞。」

MV於情人節首播，但日前他已情難禁跟有份作曲及填詞，兼任編及監的音樂人Cousin Fung在社交網又彈又唱新歌：「如果大家都可以活到120歲，60歲只是你我的開始…」，到坤坤開口時，疑為保持「神秘感」而變了卡通聲，不過他演繹歌曲時極為投入，唱到面容扭曲，但網民完全收貨，大讚：「實力驚人、夠長氣，超好聽、超治療。」亦有網民指他：「結咗婚，你果然好努力搵錢養家。」