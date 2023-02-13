正所謂台上一分鐘，台下十年功，男人如果想喺床上發揮強勁雄風，就一定要努力鍛煉體質同體力。其實男女都係一樣，好似日本AV界嘅運動系女優咁，佢哋平日勤做運動，身材健美又吸睛，上到床動作靈活有勁，為男方帶來無比快感！

另類特訓

於Alice Japan出品嘅《女子陸上部員騎乘訓練》中，天馬唯係一位田徑選手，為咗增強表現，參加一個三日兩夜嘅特訓營。由於佢又省鏡又好身材，惹得鹹濕教練色心大起，佢同唯妹講，要練好雙腿，先可以令佢嘅田徑表現更好，咁點樣練習呢？就係玩騎乘位喇！於是唯妹就同教練上床，瘋狂騎乘鍛煉腳力同腰力，效果係咪理想就唔知，但係可以肯定唯妹同教練喺呢三日兩夜當中砌個不停。

一拍即合

片廠PREMIUM推出嘅《筋肉美陸上部顧問女教師暑假被中出》，講述竹內有紀係一位學校體育顧問，身材健美又肌肉結實，吸引到好多男士注意，而放咗學之後，佢仍然會留喺學校做運動，其中有個叫田中嘅男生非常傾慕有紀，有一日，當佢見到有紀一個人獨自喺體育室做運動時，突然慾火沖昏頭腦，忍唔住向有紀上下其手，不過有紀竟然唔抗拒，原來嗰刻佢做運動做到慾望高漲，咁啱有小鮮肉送埋嚟，就梗係一拍即合啦！

騎乘天才

喺片廠Moodyz製作嘅《肉食系女大學生運動員係騎乘位天才》入面，黒木逢夢平日勤做運動，身上肌肉相當結實兼彈手，尤其係渾圓又上翹嘅蜜桃臀更係十分吸引，亦正因為佢擁有厚實優質股，加上腳力一流，令佢嘅騎乘功夫又快又靈活，今次佢喺作品當中盡情施為，將其震撼力極強嘅騎功展示畀大家欣賞！

簡評

本仙一向都好鍾意陽光活力又開朗嘅運動型美人，因為佢哋同男優喺床上「互動」時動感十足。而今次為大家介紹嘅運動系女優系列中，最鍾意天馬唯主演嘅《女子陸上部員騎乘訓練》，因為佢身材高挑又肌肉結實，扮田徑選手真係入型入格，最重要嘅佢表演騎乘時，盡顯功架表情又肉緊，令人睇得好過癮！