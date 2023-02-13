加拿大Vera Bambi　風情萬種

身材火辣嘅性感網紅本身已經夠吸引，如果加埋風情萬種嘅韻味，更加可以將男人俘虜，好似呢位嚟自加拿大嘅Vera Bambi咁，身材前凸後趷，而且女人味十足，簡直就係男人殺手。

妖媚眼神

究竟女人味有幾迷人？只要睇過Vera Bambi嘅寫真，從佢身上就能夠體會到，事關佢舉手投足都散發出一股妖媚魅力，表現得風情萬種，眼神更係電力十足，加埋着性感內衣露乳溝，輕易吸引男士嘅目光，而且睇到人心癢癢。

至於點解佢會投身網紅界呢？咁就要從佢讀大學嘅時候講起，當時佢希望將來從事演藝工作，所以修讀演技課程，更參與過唔少舞台劇演出，亦憑住迷人嘅外形做過模特兒。畢業之後，佢先後演出過多套電影同電視劇，不過大部分都係飾演路人甲，未有機會畀佢發揮，故此其後佢全身投入模特兒事業，而呢個亦係佢投身網紅界嘅轉捩點。

裸體報新聞

喺從事模特兒工作期間，佢開設社交帳號分享性感內衣自拍照，成功吸納唔少粉絲，至今已有超過51萬人，相當厲害！正因為佢魅力過人身材惹火，獲成人頻道邀請擔任裸體新聞報道員，為求更高曝光率，Vera Bambi便一口答應。之後，佢嘅人氣愈嚟愈勁，更乘勢推出寫真及私密性感影片，雖然寫真嘅反應麻麻，但係影片嘅回響超勁，而呢個時候會員制平台OnlyFans冒起，佢便投身成為一份子，推出火辣無比嘅寫真及影片，結果大受歡迎，會員超過3萬人，成為炙手可熱嘅性感網紅。

Profile

出生地：加拿大

身高：168cm

三圍：33G-23-35

模特兒出身嘅Vera Bambi，身材固然超正，而佢最為迷人嘅地方在於氣質，無論佢化身成冷艷女神定性感肉女，都掩蓋唔到佢嘅魅力，想欣賞佢更多嘅火辣照，就要Click入佢嘅社交網喇！