【是日通勝】

農曆正月廿四

癸卯年 甲寅月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、掃舍、理髮

忌：穿井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、25、33

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

金牛座：愛情事業兩得意，生活上沒有問題難倒你。

雙子座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

巨蟹座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

獅子座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節容易惹上麻煩。

處女座：身心狀況出問題，宜早睡早起，不要熬夜。

天秤座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

天蠍座：留意身體發出的健康警號，宜及早做體檢。

人馬座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

山羊座：爭上位要靠真材實料，只懂擦鞋會有反效果。

水瓶座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

雙魚座：遇到問題忌慌失失，保持鎮定易找出對策。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 財運旺

（跌）雞 壓力大

鼠：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

牛：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

虎：家和萬事興，宜耐心處理家人間的分歧。

兔：腦筋轉數快，多與人合作，無往而不利。

龍：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

蛇：人氣上升，社交活躍，易獲身邊人好感。

馬：心情差，精神不集中，工作表現惹質疑。

羊：偏財旺，有望以超值價錢購得心頭好。

猴：事業運不錯，遇到難題會有人伸出援手。

雞：是日沖煞，內心壓力大，易與別人爭執。

狗：財氣旺，有利做銷售生意，開單冇難度。

豬：貴人助力強，出席社交活動有意外收穫。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

婚嫁宜忌

一般人大多不喜歡在盲年結婚，認為盲年結婚會導致夫妻多摩擦、難有孩子。盲年者即該年沒有立春日也，故喜在雙春兼閏月之年結婚，認為有利夫妻恩愛，利於生好BB。所謂雙春者，即是年有兩個立春日，閏月者即多了一個月。今年2023年癸卯年便是雙春兼閏二月了，故此，甚利結婚嫁娶也。

雖則今年雙春兼閏月，但有些月份一般都不用的，便是三月清明、七月盂蘭、九月重陽，認為是鬼月，在這些月份辦喜事，容易招惹鬼怪而不利也。

當然，在選取日子上不論結婚、過大禮、安床等，最好有天德、月德、天德合、天赦、三合、六合、天喜、不將、開日、成日、除日、定日、危日、平日、收日，不宜破日、災煞、四離日、四絕日等等，此等宜忌的日子，可在一般通勝上查知。

最後所選的日子不宜與新娘、新郎及其父母有生肖上之沖，否則便對其人不利了，當然若日子上有所化解又另作別論，以下是生肖不宜沖的表列：

鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴、兔沖雞、龍沖狗、蛇沖豬、馬沖鼠、羊沖牛、猴沖虎、雞沖兔、狗沖龍、豬沖蛇