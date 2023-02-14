好嘅唔靈醜嘅靈！陳家樂腹痛入院　連詩雅請假服侍

藝人陳家樂前日收工時突然劇痛難奈，送院作全身驗查，幸無大礙。身為未婚妻的連詩雅（Shiga）自然擔心不已，昨日全程照顧及親接家樂出院。而為免影響工作，家樂今晚便復工，態度專業。

陳家樂與連詩雅將於4月拉埋天窗，近月忙於搵老婆本的家樂，曾同時為英皇電影《衝鋒》及無綫劇《異空感應》開工，農曆新年前後可謂忙到氣咳。身為未婚妻的Shiga前晚出席婚紗活動時，更明言知道家樂於《異》劇內有大量動作場面，惟恐對方受傷，想不到「好嘅唔靈」，家樂前日收工時因肚腹劇痛，即被送往醫院留醫！

據悉，家樂數日前已開始感到肚腹陣痛，但由於《異》劇正進入殺青階段，為免影響劇組進度，惟有死撐繼續開工，然而「身體最誠實」，前日傍晚收工時開始痛楚難耐，他在助手陪同下往醫院求醫。消息傳出後令經理人公司及劇組擔心不已，進院初期未能第一時間找出痛楚根源，最後主診醫生要求家樂留醫作全身驗查，原本昨日的工作通告則臨時取消。

經過一晚休息及檢查後，家樂狀況已見轉好，他回覆記者表示：「冇咩事呀，做咩咁擔心？食錯嘢腸胃炎咋。」Shiga卻肉痛非常，昨日請假專心照顧未婚夫，更親到醫院接對方出院。家樂則暫定今晚復工，身為其《異》劇拍檔的陳曉華則表示：「我嗰日收早，唔知道佢入咗院，希望佢冇事啦。」