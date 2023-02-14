東方日報C1：黃心穎轉做性感歌手　湯洛雯趁馬國明生日宣示主權

女星黃心穎自「安心事件」後形象插水，工作清零，專注拍拖及放狗。前晚她於毫無預警下上載性感熱舞短片，預告情人節推出新歌，不出半日已吸14萬觀看次數，為復出娛樂圈打響頭炮！適逢舊愛馬國明昨日49歲生日，心穎此舉夠晒贈興，但昔日好姊妹湯洛雯亦不甘示弱，高調為馬國明慶祝生日宣示主權，認真高招！

黃心穎2019年被爆偷食人夫許志安後，演藝事業一鋪清袋，工作清零，更要賣樓套現，其後與樂隊鼓手泥鯭因養狗而有共同話題，擦出愛火，不時被拍得結伴放狗，男方更索性進駐她的香閨共賦同居，自此愈愛愈高調，去年底孖住到友人屋企睇世界盃，關係明朗化。

去年7月，心穎宣布約滿娘家無綫，回復自由身。前晚她突然在社交網預告情人節推出新歌《Crown Me》，又以名字諧音「Sumthing」作標籤，宣告以歌手身份復出幕前！在短短20秒的預告片中，心穎大玩百變造型，盡騷玉背晒性感妖艷一面，又與舞蹈員勁舞，短片不出半日已吸引逾14萬觀看次數。網民對心穎的新搞作反應不一，有人認為事件男主角許志安已復出，心穎也該「走返出嚟」，但亦有人不看好，寸爆柴台：「擺明轉行撈唔掂，又無法放下身段，咪成日想死返入娛樂圈搵食！」

社交網刪「愛的足迹」

不過心穎懶理批評，昨日她接受本報訪問，問到出歌是否意味正式復出？她只回應：「新歌同MV 2月14號出街，請多多支持。（點解揀情人節出歌？想正式公開同泥鯭嘅戀情？）我都唔慶祝情人節，所以冇咩特別原因。」銳意做獨立歌手的她，又被發現瘋狂刪除社交網照片，包括以往在無綫的工作照，以及與馬國明、許志安及其他藝人的合照，僅餘下與愛犬的相片，寓意重新出發。

心穎雖聲稱情人節出歌沒特別原因，但巧合地，其舊愛馬國明昨日49歲生日，心穎於舊愛生日前夕公開性感熱舞片，未知是否贈興還是別有用心？至於馬國明未婚妻湯洛雯（靚湯）昨日亦有出招，正與「老公仔」Staycation慶祝的她，在社交網上載酒店泳池相及印有「Happy Birthday Kenneth」的氣球，明顯宣示主權。前晚她又率先甫出在著名餐廳用膳的靚相，相信是與馬國明撐枱腳，低胸輕晒事業線，養眼度十足！新歡、舊愛同時派福利，難怪網民笑指壽星仔馬國明非常有福！

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