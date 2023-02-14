中完新冠疑心律不正　蘇麗珊「慢跑」馬拉松

香港馬拉松賽事於日前舉行，今屆可謂星光熠熠，影帝周潤發、藝人蔡思貝、陳健安、蘇麗珊、歌手林奕匡及C AllStar成員釗峰等均有出戰比賽，成績亦相當不俗。其中蘇麗珊以1小時26分28秒完成10公里賽，她於社交網晒出比賽當日靚相並留言：「雖然今年跑得好慢但真的很開心，最近身體真的很差，兩個月之前好返covid之後去睇中醫，中醫忽然神色凝重的問我之前有沒有醫生告訴我有心律不正，沒有啊⋯但有時候也會感到很快而且重重的心跳，應該是心悸？然後醫生叮囑我劇烈運動不可以做多過20分鐘。嘗試跑一跑，大概8 min/km，跑到2km已經心跳180而且好辛苦，想起以前可以跑到6 min/km，未至於晴天霹靂，但也不期然覺得自己很廢！我忐忑了兩個月⋯覺得跑得這麼慢就不想跑了⋯但幸好今天還是來了，按自己的步伐，7、8公里的時候心有點辛苦，所以停了好幾次，最終用了1h26m，都叫順利完成。」多位圈中好友及粉絲亦紛紛留言鼓勵她，林奕匡指成績並不重要，最重要是成功挑戰自己，釗峰留言：「搵日一齊，慢慢跑，一齊慢慢進步」，粉絲則較着緊她的身子，留言：「心律不正，可大可小，認真去面對吧。」