艾粒演唱會尾場群星捧場　當奴因乜將離婚一事擺上枱？

一連四場艾粒九展騷終圓滿結束，雖然期間遭電台DJ余迪偉炮轟艾粒有性取向歧視及職場欺凌之嫌，但仍有不少圈中好友捧場，包括有李幸倪、泳兒、樂隊Dear Jane、湯怡、蘇麗珊、謝安琪、魏浚笙，關智斌更上台擔任嘉賓。

艾粒成員當奴分享入行經過，直言當初到電台應徵辦公室助理時並順利，全靠被聘用者沒上班才有機會以後補頂上：「如果嗰個人有返工，佢就係艾粒嘅成員，所以大家真係唔好『放飛機』！」他亦公開離婚後感受，呼籲勿再介紹異性給他，勉勵在生活上遇到不如意的事時要正能量：「唔開心係無用，盡咗力就夠。」另一成員阿占亦分享在電台二台任職控制員的趣事，稱沒想過DJ夢一發便發了26年：「同我條腰一樣(26吋)！」又覺得「少爺占」這藝名很老土：「大家千祈唔好喺我面前嗌『少爺占』呢三個字，反面架！」

阿占在舞台上大展舞技勁跳Anson Lo的《Megahit》，當奴則苦練鋼琴，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，二人落力表現，將氣氛推至高點！艾粒大談將來並唱出新歌《仍然未說的》，完騷時，兩人在全場歡呼聲下再度踏上舞台，當奴更帶領樂隊及全場觀眾唱生日歌預祝阿占生日快樂。