奧斯卡提名人士午宴　湯告魯斯驚喜現身眾星爭住合照

《第95屆奧斯卡金像獎》年度提名人士午宴昨日舉行，一眾在今屆獲提名的紅星包括楊紫瓊、姬蒂班查（Cate Blanchett）等有出席，其中久未在美國出席公開場合的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）也驚喜現身，令一眾名人紅星個個變晒小粉絲瘋狂爭相「集郵」，場面熱鬧！

賣座片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）橫掃今屆奧斯卡6獎包括最佳電影提名，男主角兼監製的湯告魯斯現身午宴時即惹來哄動，除了在場傳媒爭住拍照之外，就連在場的電影人亦爭住與他Selfie！其中獲最佳男配角提名的越南華裔男星關繼威亦有與「靚佬湯」自拍，並於社交網公開照片。照片中他們互相指住對方合照，除了「靚佬湯」之外，關繼威亦有與恩師史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、好友班頓費沙（Brendan Fraser）以及湯漢斯（Tom Hanks）影星妻子麗達韋遜（Rita Wilson）等自拍。他留言說：「我只係非常興奮今日可以喺奧斯卡午宴。我哋集合一齊影合照時，我周圍望心情非常激動，因為我身處提名人士之中。而你可能依家會發覺，我愛自拍。等陣再分享多啲合照。」