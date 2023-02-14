拒同胡鴻鈞合照　蔡思貝情人節寧願玩Workshop

緋聞男女蔡思貝與胡鴻鈞昨晚（13日）在九龍灣E-MAX出席無綫劇集《廉政狙擊》首映會前後腳到場，亦婉拒一齊接受訪問與合照，不過在首映會上，兩人在台上也有傾偈交流。

剛參加完香港半馬賽事的蔡思貝，身形弗到漏，晚上以性感晚裝示人，她笑說：「呢排練跑經常素顏，難得出席首映所以打扮一下。」思貝透露有意在11月意挑戰全馬賽事，問她會否邀請胡鴻鈞一齊參賽？她笑說：「佢跑得唔夠我快。（佢追你囉？）可能追唔到喎，哈哈，不過運動可以一齊做嘅，運動真係好健康。」

講到情人節，思貝透露自已安排了節目，會參加了工作坊製作手製品。問到胡鴻鈞在情人節可有表示？她說：「冇喎，情人節都係普通一日啫。」她又形容與胡鴻鈞是好朋友關係。

胡鴻鈞近期大半年時返到內地進行巡迴演出搵真銀，他說：「多咗歌迷，我哋講心唔講金，但都相信自己嘅賺錢能力，畀到家用就足夠。」講到情人節可有約會思貝?他則指對方剛跑完馬拉松相信要時間休息，問到與思貝一起跑馬拉松，他說：「我驚影響到佢，要佢照顧我就唔好啦，驚拖慢佢步伐。（驚追唔到佢？）諗吓啦，同佢一齊跑，我都唔會追到佢，簡直係望塵莫及，連尾燈都見唔到。」至於情人節，他指約了經理人食飯，笑言自己也想收到驚喜。