3萬平方呎戶外奔馳　人寵齊放電！

春天來了，是時候帶毛孩到戶外玩樂，人寵一齊放電！（設計圖片）

春暖花開，正是玩樂的好時機！尤其是家有毛孩的，更不會錯過帶心肝寶貝到戶外享受親子樂的機會！雖然香港目前不是所有地方都開放給毛孩使用，但隨着養寵物人士愈來愈多，寵物友善場所亦愈開愈多，有些更坐落市區，容易帶毛孩前往。位於美孚的饒宗頤文化館近日開設了全新大型寵物共融戶外活動區域「美之山丘」，地點就腳之餘，更提供多款寵物玩樂設施，讓「奴才」及「主子」今後又多個假日放電好去處！

翻新草地變人寵樂園

由饒宗頤文化館翻新草地打造的全新戶外活動區域－－「美之山丘」，由港鐵美孚站步行約5分鐘即可到達，佔地3萬平方呎，集戶外活動、大自然、文娛休閒和歷史文化等元素於一身，稱得上是本地少數大規模人寵共融休憩空間。全場共有8大主題園區，包括「美峰273」、「毛小鎮」、「秘密花園」、「天然養生」、「心呼吸空間」、「靜修閣」等，加上綠油油的大草地和20多個日本山系打卡位，如「彩花隧道」、「美之許願區」、「貓貓壁畫屋」等，毛孩和主人都肯定樂而忘返！

KOL阿Ling早前率先帶其愛犬「毛毛」（ig@maomao.husky）到「美之山丘」遊玩。對於這個市區內的綠洲，她有不錯的評價：「遇上好天氣，毛家長當然想帶『寶貝仔女』去郊外玩。不過要山長水遠到郊外，大家未必夠體力或熟路，反而到市區內的美之山丘會更輕鬆方便。加上場內設施適合不同Size毛孩玩樂放電，可以短時間內滿足人寵打卡及行山兩大願望。」她又推薦場內多個必去景點：「喜歡影相的到『美峰273』和『秘密花園』，保證影唔停手！想測試狗狗身手的，則可到『毛小鎮』玩吓障礙遊戲」。另一位貓貓KOL「多比」（ig@dobbycat_hk）的主人Coins亦分享其玩後感：「整個戶外空間唔止夠大和空氣清新，設備亦好新，尤其是寵物運動場，非常適合毛孩跑動放電！」

3大必到打卡位

兩位毛孩家長都不約而同推介以下3個區域，是打卡必到之處。

1.民族露營風

位於山丘之峰的「美峰273」，因海拔高度為273米而命名。有超大的綠化空間與木製裝置，大家可與毛孩坐在木製的懶人搖搖椅，或和風感滿滿的海水藍帆布椅上打卡。搖搖椅上的三角圖案取材自印第安營，超具民族風。配合自然光照射和樹影，拍出來的照片充滿日系和有質感，讓人以為自己與毛孩到了外地度假旅行。

2.趣味放電設施

「毛小鎮」內提供毛孩專用的玩樂設施，有齊模擬排水管道、穿梭擺杆和跳躍圈環等，配合超大的綠化空間，可讓主子自由奔跑放電。主人陪伴寶貝玩耍時，亦可乘機拍下充滿動感的可愛短片，以作留念。

3.復古浪漫場景

色彩斑斕的「秘密花園」讓人聯想起動畫電影《沖天救兵》。彩色小木屋與屋頂上的大量彩色氣球，就像動畫中的夢幻場景。加上場內還有歐式貴族莊園，只要推開門上寫有「Secret Garden」的大門，便猶如走進夢幻仙境般，感受到不一樣的復古浪漫氛圍。

齊齊玩實境遊戲

除打卡外，場內亦提供4款實境遊戲，包括「監獄大逃出」、「患者日記」、「夜潛尋寶」及「Running Pet」，讓主人與毛孩打造寶貴難忘回憶，並順道增進對環保、中華文化與寵物訓練的知識。這些遊戲設有不同關卡，需要歷險並與毛孩合作，例如一起到指定地點解謎、夜訪山丘尋寶與拍照等，才能完成任務，但遊戲期間大家可在山丘遠眺昂船洲大橋的日落美景，絕對是一大Bonus。不過要溫馨提示大家，「Running Pet」的參加人數為1主人+1毛孩（但遊戲不設時限，大家想玩多久都可以），為免名額爆滿而玩唔到，記得提前預約。

本地其他人寵玩樂熱點

帶毛孩去玩，選擇多的是！以下的玩樂熱點，涵蓋郊外與市區，總有一個啱你和主子心水。

行山初級路線：主人Ling表示若假日天氣涼爽舒適，會帶毛毛一同行山。她分享：「始終唔係隻隻狗都可以放繩自由行，所以行初級路線會較安全，特別是會搶繩的大型犬就更應注意安全，否則因甩手而令寶貝走失或受傷就後悔莫及。」她推薦新手們帶毛孩到城門水塘、大帽山、元荃古道（石龍拱）、馬鞍山昂平高原或屯門徑（彩虹欄杆）享受大自然，因為上述地點都出名靚景多，絕對滿足到大家的打卡癮。

市區放電大草地：如果不想行山，只想與愛寵度過一個悠閒的午後時光，可考慮到沙田彭福公園，因公園內有一片大草地，而且可以放繩讓愛寵自由活動，在草地上狂奔。如果有幸遇上好天氣或日落時分，景色更是迷人。但即使是如此適合毛孩的地點，也要留意愛犬是否具備足夠社交能力，以及會否容易跟其他狗狗打架。她說：「始終不少主人會放繩讓狗狗自由活動，一旦遇到難以相處的狗狗，就有可能會發生磨擦而打架受傷。所以想玩得安全，就要注意毛孩的一舉一動，不可疏忽。

同場加映：日本超大狗狗牧場

近年流行帶寵物出外旅行，如果大家都有此意，近近哋「返鄉下」是個不錯的選擇。位於日本群馬縣的世界名犬牧場，是日本最大規模的寵物公園。公園內有無盡大草地，最特別之處就是草地劃分為小型犬及大型犬遊樂區，即使小型犬都可以開心享受自由奔跑樂趣。假如未能帶毛孩同遊，亦可付費租借場內飼養的狗狗到遛狗區散步，來個親密接觸。