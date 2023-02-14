侵侵反擊戰　特朗普點名批評Rihanna半場騷：徹底失敗

巴巴多斯天后Rihanna日前為美式足球《超級碗》半場騷演出，並透過演出順道宣布再度懷孕，給一眾樂迷意外驚喜！正當一眾樂迷興高采烈大讚Rihanna的演出之際，前美國總統特朗普（Donald Trump）卻唱反調留言狠批整個演出「徹底失敗」！

「侵侵」留言說：「徹底失敗：毫無疑問，Rihanna給予一個超級碗史上單一最差勁的半場騷—呢個係在用佢嘅粗俗同侮辱性語言侮辱咗我哋已經嚴重衰落嘅國家之後。另外，佢個『造型師』亦好唔掂！」傳媒翻查歷史發覺原來「侵侵」和Rihanna曾經有過節，2020年8月，「侵侵」在總統大選落敗之時，Rihanna曾於社交網公開一架車被「反侵」人士用噴漆塗鴉「X特朗普」字句的照片，繼而懷疑一直令方丈」特朗普懷恨在心，今次乘機在Rihanna的「大好日子」反擊。雖然特朗普狂鬧，但今屆《超級碗》的收視卻上升，其中Rihanna半場騷的演出時段有1.187億觀眾於電視收看直播，僅次於Katy Perry於2015年的《超級碗》半場騷而成為史上最高收視第2位。

此外，有指Rihanna在表演前一直瞞天過海保密大肚一事，由於她在綵排時穿上鬆身厚褸就連280位舞蹈員都唔知。