壓同門目黑蓮　平野紫耀首登最理想男友冠軍

今日(14日)是一年一度的情人節，日本網站Oricon公布由500名日本女性票選的「第16屆最理想男友選舉」結果，尊尼人氣組合King & Prince的26歲主將平野紫耀首度稱冠。將於5月離開尊尼事務所的他，除獲投票的女粉絲大讚顏值高外，亦被其在綜藝節目中的可愛暖男性格吸引，加上去年主演劇集《欺詐獵人》演技獲好評，令他由去年第6位彈上冠軍。昨日(13日)，平野偕隊友亮相直播音樂節目《CDTV LIVE！LIVE》，首度演唱話題新歌《We are young》及《Life goes on》兩曲。

去年憑催淚劇《silent》爆紅的組合Snow Man成員目黑蓮，首度入榜即登上亞軍，他憑劇集成功吸納大量女粉絲。去年冠軍的男星中村倫也跌落第3位，靚仔男星吉澤亮則緊隨其後。剛於上月踏入52歲的鑽石男神竹野內豐亦打入第5位，成為榜內最年長者。其餘第6至10位順序是松下洸平、佐藤健、嵐成員相葉雅紀、SixTONES成員松村北斗及坂口健太郎，第8位的相葉更是榜內唯一已婚人夫。

此外，平野又於8378人投票的「最想送朱古力向他告白的男星」排名中，力壓隊友永瀨廉及男星松下洸平成為冠軍。