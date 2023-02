樂壇天后李玟(Coco)尋日(13日)於社交網忽然留言:「離開是最好的安排,It's too late for 'I love you's.2月14日 00:00,TRAGIC is coming soon...」今日(14日)更留言:「愛情走到這裏,一個詞:tragic(可悲)」看似係為新歌宣傳,不過更多網友解讀為佢想趁住情人節疑宣布同加拿大籍富商老公Bruce離婚,二人於2011年結婚,近年多次傳出老公出軌致二人婚變,2個繼女仲對佢不聞不問,令佢大受打擊日漸消瘦。

新歌中,歌詞提到女方終於明白對方唔識珍惜,離開先係最好嘅安排,更表示正確愛人方式,係要學懂「自愛」,加上MV預告中,見李玟拖篋揸車走人,畫面感十足,即被網友聯想為佢本人嘅感情自白,借歌表達同老公分手的決心!