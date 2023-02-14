大和新食力　鮮味滿瀉

要數香港人最愛菜系，日本菜必定名列三甲，疫後復常，不少新餐廳如雨後春筍，也有不少日本餐廳加入戰線，爭取識食又愛食的巴絲打的歡心，今日介紹兩間新日菜，一間集多元飲食概念於一身，夠玩味；另一間由星級大廚以精選時令高級食材帶來精緻的廚師發辦，為日菜控帶來全新食味體驗。

多元概念好滋味

位於銅鑼灣的日菜加「朝啡晚酒」概念的全新餐廳「昼月」，，主打日本刺身料理、精品咖啡及日本清酒佳釀的Cafe & Lounge。逾2千呎的店面，一室木系色調，分為用餐區、酒吧區及室外庭園區。餐牌分為早、午、晚3個時段，日頭供應多款精品咖啡，有搜羅自埃塞俄比亞、巴西、哥倫比亞及危地馬拉的精選咖啡豆調配而成；Happy Hour可到酒吧區，可品嘗到逾60款的清酒，於星期一至四更有「All you can drink」任飲清酒，兩小時內任飲指定8款清酒、兩款日本啤酒、梅酒、日本燒酎及Whisky Highball，酒迷一定滿足！食物方面，引入廣島最高級兼有認證的黑毛和牛品種「元就牛」，肉質柔軟細緻，油脂入口即化。還有每星期由日本魚市場直送的海鮮，包括深海池魚、吞拿魚、油甘魚及赤海蝦、時令金目鯛、間八及魴鮄魚等，由經驗豐富的總廚葉師傅炮製出晚市限定的Omakase廚師發辦，6道菜晚宴有齊刺身、串燒、貝類、壽司及炸物，豐富飽足！附近上班一族亦可趁午市品嘗餐廳多款午市套餐，好似招牌的「昼月雞肉玉子丼」，煙韌甘香的日本越伊吹米上放滿金黃色玉子燒，伴以厚厚的手打免治雞肉，吃時加入特調的燒雞醬連日本蛋打勻，美味可口又大飽足！

將季節鮮味食落肚

廚師發辦可以說近年大行其道，最近於尖沙咀開業的鮨盛，亦主打Omakase，由曾任職多間星級日本料理店、擁逾20年高級日菜經驗的總廚主理，精選季節性高級食材，包括北海道九孔鮑魚、鱈魚白子、鮟鱇魚肝、牡丹蝦、淺蜊蜆等，炮製出午市兩款「昼の廚師發辦」及晚市兩款「夜の廚師發辦套餐」。時令的赤牡丹蝦、根室海膽、鱈魚白子、青森縣「八戶」鯖魚等炮製成刺身或壽司，滿口鮮味。熟成則有汁煮鰤魚大根、銀鱈魚西京燒、鱈場蟹天婦羅等，將季節滋味吃入肚。為慶祝新店開業而推出優惠，包括惠顧晚市廚師發辦即享「二人同行一人半價」或「無限追加拖羅」優惠，抵！