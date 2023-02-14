東冲有料到：化身泰古人

為了拍攝旅遊節目，我跟冬蔭妹前往曼谷租借泰古服的時裝店親身體驗一番，我還是首度穿上泰古服裝呢。（胡慧冲提供）

泰國近年不斷宣傳自身的軟力量，所謂軟力量就是透過次文化來宣傳泰國，舉例電影電視便是當中代表。話說數年前有齣名為《天生一對》的古裝泰劇在當地大受歡迎，之後更被搬上大螢幕，據聞此劇在中國、香港、馬來西亞、新加坡等地也有很多粉絲。

可能是拜該劇所賜，突然很多亞洲人都對化身泰古人很有興趣，而在曼谷大王宮附近一個有碼頭的商場內，便有一間租借泰古服的時裝店。跟清邁的泰古服租借店不同的是，人客可以穿着這些泰國古裝衣服走到外邊如臥佛寺、黎明寺等古色古香的地方拍攝。人客甚至可以一身古裝上船，在昭拍耶河邊遊船河邊打卡。無論是男古裝或女古裝均齊備，收費約為THB700（約HK$163）。

為了拍攝旅遊節目，我跟冬蔭妹亦前往該店體驗一番。該店在10點開門營業，眼見約9點多便已出現人龍，當中不少是來自亞洲各地的旅客，大家都希望一嘗化身泰古人的滋味。其實疫情前此店不過是租了一間小舖，現在反而已搬入大舖，並提供更多衣服租借。

我跟冬蔭妹齊齊穿上泰古裝並將照片上載到社交媒體，竟然吸引不少泰國人留言支持及讚美，有趣的是有人以為冬蔭妹是外國人呢！自己雖然在泰國生活了多年，今次可算是首度穿上泰古服裝，之後在節目拍攝中我亦不時會以泰古裝亮相。

提提大家，店舖雖然有泰古服及襪子供應，卻沒有鞋子出租。如果想由頭到腳都襯成一套的話，不妨上網做做功課，起碼不要以波鞋或長靴來襯古裝，否則便會破壞了整體的美感。

胡慧冲