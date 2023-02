「灰姑娘」英國女星莉莉占士(Lily James)與美國樂隊Queens of the Stone Age低音結他手Michael Shuman早前被爆分手,結束2年情。而一直未有回應分手傳聞的莉莉昨日就以性感低胸現身新片《What’s Love Got To Do With It?》於英國倫敦舉行的首映禮。

身穿青檸色吊帶長裙谷胸上陣的莉莉似乎未有因甩拖影響心情,在首映上滿場飛笑臉迎人與粉絲熱烈打招呼。不知道是否她覺得上圍未夠「震撼」在紅地氈舉行期間被影到用雙手「托胸」。